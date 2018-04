Ao vivo: a prisão de Lula. Acompanhe

O juiz federal Sergio Moro determinou a prisão do ex-presidente Lula nesta quinta-feira. O magistrado deu a “oportunidade” para que o ex-presidente se apresente “voluntariamente” a Polícia Federal de Curitiba até a próxima sexta-feira, dia 6. Acompanhe os desdobramentos da decisão:

18:50 – Ônibus da caravana foi alvejado por dois tiros de garrucha, diz perícia

A perícia do Instituto de Criminalística do Paraná afirmou que dois disparos de uma arma de calibre 320 atingiram um dos ônibus da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Paraná.

De acordo com o perito Inajar Kurowski, os disparos vieram de um atirador que estava a 5,86 metros do chão, distante cerca de 18 metros do ônibus. O atirador teria feito os disparos quando o ônibus já havia se distanciado do local em que ele estava. “É uma arma de calibre fraco que nem se vende mais. É algo como uma garrucha”, disse Inajar.

18:45 – Marco Aurélio admite levar para STF decisão sobre liminar contra prisão

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello disse hoje que cogita levar para o plenário da corte Federal um pedido de advogados para impedir a prisão de condenados em segunda instância. A discussão acontece logo depois de o STF rejeitar pedido de habeas corpus preventivo da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

18:41 – Boulos sobre Lula: ‘Não assistiremos passivamente’

Pré-candidato do PSOL ao Planalto, Guilherme Boulos foi às redes sociais protestar contra a ordem de prisão contra o ex-presidente Lula.

Coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Boulos afirmou que “haverá resistência democrática” e que “não assistiremos passivamente” a ordem de Moro.

18:41 – Ex-presidente sai do Instituto Lula

O ex-presidente Lula saiu do Instituto que leva o seu nome. Ele está sendo perseguido por jornalistas e fotógrafos.

18:21 – Senador convoca vigília na casa de Lula

Após a ordem de prisão expedida pelo juiz Sergio Moro, o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) foi às redes sociais convocar uma vigília na frente da casa de Lula, em São Bernardo do Campo.

O petista pede para que os aliados cheguem a partir das 5h da manhã.

18:15 – Veja a íntegra da decisão de Moro que mandou Lula à prisão

Leia aqui a íntegra da decisão de Moro.

O juiz também vetou a “utilização de algemas em qualquer hipótese” e disse que, também “em razão da dignidade do cargo ocupado”, foi preparada uma sala reservada para o petista cumprir inicialmente a pena. “Esclareça-se que, em razão da dignidade do cargo ocupado, foi previamente preparada uma sala reservada, espécie de Sala de Estado Maior, na própria Superintendência da Polícia Federal, para o início do cumprimento da pena, e na qual o ex-presidente ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física”.

18:06 – Moro determina a prisão de Lula

O juiz Sergio Moro determinou a prisão do ex-presidente Lula. A decisão aconteceu pouco depois do TRF-4, de Porto Alegre, autorizar o magistrado a emitir essa ordem.

Na decisão, abriu ao petista a “oportunidade” de se apresentar voluntariamente à Polícia Federal de Curitiba até às 17h da próxima sexta-feira, dia 6, “em atenção à dignidade [do] cargo que ocupou”.