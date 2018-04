Lula já está ‘cumprindo pena’, diz ex-ministra

Ex-ministra no governo de Dilma Rousseff, Eleonora Menicucci afirmou neste sábado que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já “está em cumprimento de pena”. A socióloga, que está no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo em apoio ao petista, afirmou que é importante considerar que Lula está preso “para evitar dúvida jurídica”.

Apesar das declarações da ex-ministra, o político segue dentro sindicato. Em discurso pela manhã, Lula confirmou que se entregaria às autoridades. “Vou cumprir o mandado”, afirmou depois da missa em homenagem ao aniversário da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em fevereiro do ano passado e completaria 68 anos neste sábado.

Ao fim do discurso, desceu do trio elétrico e atravessou a multidão sobre os ombros dos militantes. Entrou no sindicato pela porta de frente. Acenou um adeus aos militantes e trancou-se em uma sala do sindicato. Depois de almoçar, o petista sairá do sindicato rumo a Curitiba.

Transferência

Um petista confirmou a VEJA que agentes da Polícia Federal à paisana estão no sindicato. Eles negociam com advogados do ex-presidente uma forma de Lula ser transferido a Curitiba, onde vai cumprir sua pena de 12 anos e um mês de prisão no processo do tríplex.

Lula vai de avião à capital do Paraná e uma aeronave da Polícia Federal já estaria no aeroporto de Congonhas à sua espera. O objetivo dos petistas é que a saída seja discreta. A ideia inicial de fazer um cordão humano para dificultar a passagem dos agentes foi descartada.