Bolsa abre em queda de 0,59% após decisão de prisão de Lula

A bolsa brasileira abriu em baixa na manhã desta sexta-feira após fechar com valorização de 1,01%, aos 85.209,66 pontos, na quinta-feira. Às 10h20, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, operava em queda de 0,59% aos 84.702,86 pontos. O dólar estava em alta de 0,17%, cotado a 3,34 reais. O juiz Sergio Moro determinou a prisão do ex-presidente Lula e que ele se entregasse até as 17h desta sexta-feira.

Na decisão de ontem, Moro abriu a Lula a “oportunidade” de se apresentar voluntariamente à Polícia Federal de Curitiba até às 17h de hoje “em atenção à dignidade [do] cargo que ocupou”. A utilização de algemas foi vedada “em qualquer hipótese”.

Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial fechado no caso do tríplex do Guarujá. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal havia negado o pedido de habeas corpus para evitar a detenção do ex-presidente. O placar apertado, de 6 a 5, teve como voto decisivo o de Rosa Weber (contra o HC) o único considerado imprevisível até a sessão.