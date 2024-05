SBT apaga vídeo comprometedor sobre doações no RS

VEJA Mercado

Os efeitos econômicos do desastre no RS e entrevista com Carla Argenta

As chuvas no Rio Grande do Sul já deixaram 95 mortos, 49 mil pessoas fora de casa e afetam 80% das cidades gaúchas. Forte produtor agropecuário, o estado é responsável pela produção de 70% do arroz no Brasil. As enchentes afetarão o escoamento e parte da colheita do grão, o que pode provocar o aumento dos preços em todo o país. Camila Barros entrevista Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, para entender quais são os possíveis desdobramentos econômicos do desastre no RS. A entrevista também aborda as expectativas do Copom, que divulgará sua última decisão de juros nesta quarta-feira, 8.