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Gênero e religião: a polêmica que fez diretor da Torre Eiffel perder o cargo

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 Por Sophia Paiva 29 set 2026, 14h59
Quem é a americana que deve ser a primeira mulher executada em 200 anos nos EUA

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 Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 14h39
Rubio diz que suposto plano de atentado a base militar usada pelos EUA envolveu agente estrangeiro

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 Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 13h59
EUA deixam últimas bases no Iraque após mais de duas décadas, abrindo espaço para Irã

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 Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 12h20
Furacão atinge México com ventos de até 170 km/h e inundações que podem ‘ameaçar a vida’

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 Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 11h55
Argentina anuncia arbitragem internacional contra Reino Unido por petróleo nas Malvinas

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 Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 11h03 | Atualizado em 29 set 2026, 11h18
Promotoria de Nova York reabre investigação sobre suposto estupro coletivo em universidade de prestígio

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 Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 10h57
Coreia do Sul acusa Coreia do Norte de ‘violar armistício’ após explosão de mina na fronteira

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 Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 10h14 | Atualizado em 29 set 2026, 10h50
Estônia acusa Rússia de estar por trás de ataque incendiário contra empresa

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 Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 10h11 | Atualizado em 29 set 2026, 10h28
Após protestos, Espanha anuncia medidas para combater crise habitacional

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 Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 09h57 | Atualizado em 29 set 2026, 10h22
EUA criam plano para impedir ‘ameaças estrangeiras’ nas eleições de novembro

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 Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 09h03 | Atualizado em 29 set 2026, 10h56
Trump nega ter oferecido alívio de sanções ao Irã; Teerã diz aguardar resposta sobre Ormuz

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 Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 07h25 | Atualizado em 29 set 2026, 11h31
Netanyahu acuado por relatos de que foi avisado sobre ataque do Hamas

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Primeiro-ministro fez viagem relâmpago para pedir ao líder dos Emirados Árabes Unidos que desminta tê-lo informado sobre ação iminente
Trump volta a dizer que EUA vencerão guerra com Irã ‘de um jeito ou de outro’

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 Por Luiza Zubelli, Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 19h26 | Atualizado em 29 set 2026, 11h32
Governo Trump revoga vistos de quase 30 autoridades latino-americanas por ‘corrupção’

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 Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 18h32 | Atualizado em 29 set 2026, 11h32
Furacão Polo se aproxima do México com ventos de 185 km/h e ameaça causar danos severos

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 Por Sophia Paiva 28 set 2026, 18h18
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 Por Luiza Zubelli 28 set 2026, 18h02 | Atualizado em 29 set 2026, 11h33
Papa Leão encerra visita à França com apelo à paz e ao fim de ‘mentiras’ no palco internacional

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Deportações dos EUA fazem ‘cascata’ de violações de direitos, dizem especialistas da ONU

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 Por Sophia Paiva 28 set 2026, 15h58 | Atualizado em 28 set 2026, 16h42
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