Quem são os poderosos convidados para o jantar de Trump com Xi

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O jantar de Estado oferecido por Donald Trump ao líder chinês Xi Jinping reuniu na Casa Branca os maiores nomes do mundo da tecnologia e dos negócios, como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Tim Cook. O encontro, em meio à disputa entre EUA e China por tecnologia e comércio, expôs a complexa relação entre as duas potências.

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O jantar de Estado oferecido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao líder chinês, Xi Jinping, na Casa Branca, reuniu na noite de quinta-feira, 24, uma seleção de alguns dos nomes mais poderosos do mundo dos negócios e da tecnologia. A lista oficial, divulgada pela Casa Branca, inclui Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jensen Huang, Tim Cook, Sam Altman, Sundar Pichai e Michael Dell, entre outros executivos.

O encontro ocorreu durante a visita de Estado de Xi a Washington, em um momento de disputa entre Estados Unidos e China por comércio, inteligência artificial, chips e tecnologias estratégicas. Entre os convidados estavam executivos de companhias que têm negócios, cadeias de produção ou interesses comerciais diretamente relacionados ao mercado chinês.

Na mesa principal estavam Jensen Huang, CEO da Nvidia; Lisa Su, CEO da fabricante de chips AMD; Elon Musk, da SpaceX e da Tesla; e Tim Cook, presidente do conselho da Apple. A disposição dos convidados colocou alguns dos principais nomes da indústria de tecnologia próximos dos dois presidentes.

Quem estava no jantar

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A lista inclui ainda Mark Zuckerberg, da Meta; Sam Altman e Greg Brockman, da OpenAI; Sundar Pichai e Sergey Brin, do Google; Satya Nadella, da Microsoft; Eric Yuan, da Zoom; e Cristiano Amon, da Qualcomm.

Entre os nomes do setor financeiro estavam Jamie Dimon, do JPMorgan Chase; Larry Fink, da BlackRock; Stephen Schwarzman, da Blackstone; David Solomon e John F.W. Rogers, do Goldman Sachs; Jane Fraser, do Citigroup; e Jeff Yass, da Susquehanna International Group.

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O grupo empresarial também contou com Jeff Bezos, da Amazon; Michael Dell, da Dell Technologies; Mary Barra, da General Motors; Kelly Ortberg, da Boeing; Larry Culp, da GE Aerospace; Jim Taiclet, da Lockheed Martin; Darren Woods, da ExxonMobil; Albert Bourla, da Pfizer; e Bernard Arnault, do conglomerado francês LVMH, acompanhado do filho Alexandre Arnault.

A lista também incluiu nomes da indústria de mídia, como David Ellison, da Paramount Skydance, e os apresentadores da Fox News Bret Baier, Laura Ingraham e Jesse Watters.

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Do lado político, estavam o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário do Tesouro Scott Bessent, o secretário de Defesa Pete Hegseth, o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, além de integrantes do Congresso e três ministros da Suprema Corte americana: John Roberts, Amy Coney Barrett e Brett Kavanaugh.

A família Trump também marcou presença. Entre os convidados estavam Ivanka Trump, Eric Trump e Tiffany Trump, além de Michael Boulos, marido de Tiffany, Lara Trump e Viktor Knavs, pai de Melania Trump.

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Tecnologia no centro da disputa

A concentração de executivos de tecnologia ocorre em meio à competição entre Washington e Pequim pelo domínio de áreas como inteligência artificial e semicondutores. Nvidia, AMD, Microsoft, Google, Meta e OpenAI estão entre as empresas americanas diretamente envolvidas nessa corrida tecnológica.

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A relação com a China, porém, varia de companhia para companhia. A Nvidia depende do mercado chinês para seus negócios de chips, enquanto a Apple mantém no país uma parte importante de sua cadeia de produção e também um mercado consumidor relevante. A Tesla, de Musk, também tem operações industriais e comerciais de grande porte na China.

Ao mesmo tempo, algumas das empresas representadas no jantar enfrentam restrições em território chinês. Google e Meta, por exemplo, têm seus principais serviços de internet bloqueados no país. A presença de seus executivos na recepção expôs, assim, a combinação de competição e interdependência que marca a relação econômica entre as duas maiores potências do mundo.