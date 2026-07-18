Com reanimação cardiopulmonar (RCP) iniciada nos primeiros cinco minutos após evento, a taxa de sobrevivência pode alcançar 70%
Tecnologias como inteligência artificial se somam aos dados clínicos para viabilizar detecção mais precisa
Atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para dermatite atópica representa avanço, mas implementação ainda não se concretizou
Crianças saudáveis, bem nutridas, cuidadas e educadas são a base de qualquer sociedade próspera
Não só na Itália brilha o molho de tomate.