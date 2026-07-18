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Saúde

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Uma em cada cinco pessoas não sabe agir diante de parada cardíaca. E você?

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Com reanimação cardiopulmonar (RCP) iniciada nos primeiros cinco minutos após evento, a taxa de sobrevivência pode alcançar 70%
À caça do diabetes tipo 1: doença pode ser descoberta anos antes dos sintomas

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 Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 08h47 | Atualizado em 29 set 2026, 10h43
Vacina contra 21 sorotipos da bactéria causadora de pneumonia e meningite é aprovada pela Anvisa

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 Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 07h04 | Atualizado em 29 set 2026, 10h44
Canetas emagrecedoras no SUS: Ministério da Saúde estima investimento anual de R$ 1,5 bi

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 Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 06h00 | Atualizado em 29 set 2026, 06h23
Ozempic mais insulina numa caneta só: o que muda no tratamento do diabetes

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 Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 13h00 | Atualizado em 28 set 2026, 14h51
Dois hábitos que podem reduzir o risco de diabetes 2 em 70%, segundo estudo

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 Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 12h00 | Atualizado em 28 set 2026, 14h20
Anvisa aprova registro de novo remédio para diabetes tipo 2 que combina insulina e semaglutida

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 Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 09h25 | Atualizado em 28 set 2026, 14h50
Aumento no tempo do sono em que sonhamos é associado à redução do risco de 83 doenças

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 Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 08h15 | Atualizado em 28 set 2026, 21h56
Nódulos e câncer de tireoide: o que está mudando no diagnóstico

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Tecnologias como inteligência artificial se somam aos dados clínicos para viabilizar detecção mais precisa
Tratamento da queda de cabelo avança com métodos de estimulação cada vez mais precisos e eficazes

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Muito além da pele: a realidade de quem vive com dermatite atópica no SUS

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Atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para dermatite atópica representa avanço, mas implementação ainda não se concretizou
O que a pressão arterial noturna pode revelar sobre sua saúde

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 Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 17h00 | Atualizado em 28 set 2026, 14h16
Anvisa proíbe propaganda da ‘caneta emagrecedora’ Semavy em aeroporto e redes sociais

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Doenças inflamatórias intestinais disparam mais de cinco vezes no Brasil

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Proteger a infância é investir no futuro do país

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Uma tradição que vem de longe

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Não só na Itália brilha o molho de tomate.
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