É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Saúde

Lito Sousa: o papel dos cuidados paliativos diante de doenças raras e complexas

Em artigo para VEJA, especialistas explicam como equipe ajuda a preservar autonomia e dá suporte para qualidade de vida

Por Manuela Samir Maciel Salman, Amirah Adnan Salman e Marysia Mara Rodrigues do Prado De Carlo* 31 ago 2026, 16h00
Homem de barba e cabelo escuro, vestindo blusa preta, gesticula com as mãos abertas. Ao fundo, prateleiras com um globo terrestre iluminado, miniaturas de aviões e um toca-discos com um vinil
Lito Sousa, youtuber do canal Aviões e Músicas, foi diagnosticado com doença de Creutzfeldt-Jakob, condição ainda sem tratamento (Reprodução/Youtube)
Continua após publicidade
Lito Sousa: o papel dos cuidados paliativos diante de doenças raras e complexas Priorizar nos meus resultados Google

Correr contra o tempo em busca da cura, após receber o diagnóstico da grave e incurável doença de Creutzfeldt-Jakob, é hoje a prioridade para Lito Sousa e sua família. Junto ao desejo de ter mais tempo de vida, também é urgente aproveitar a janela de consciência existente, pois a doença pode levar rapidamente à perda de memória e de outras funções cognitivas, dor, tremores, perda da visão e dos movimentos e outros sintomas.

Os cuidados paliativos, como abordagem interprofissional, dispõem de ferramentas necessárias para potencializar a vida da pessoa adoecida e de sua família, com alívio de seus sofrimentos físico, emocional, social, espiritual e ocupacional.

Pode até parecer paradoxal que, diante de uma doença neurodegenerativa, como no caso de Lito Sousa, coloque-se em primeiro plano o desejo e a possibilidade de preservar capacidades e de encontrar formas adaptativas de participação na vida, mas há, sim, muito a se ganhar com a reabilitação paliativa.

Siga

Em vez de perguntar o que a pessoa (ainda) consegue fazer, é preciso saber, sobretudo, o que é significativo e prioritário para ela. Devem ser colocadas na mesa as cartas das possibilidades futuras a curto e médio prazos, seus valores e preferências, para reconhecer os caminhos factíveis que podem ser trilhados na nova realidade, com todas as suas urgências.

Continua após a publicidade

Mesmo frente a limitações pessoais, ambientais e contextuais inerentes ao processo de evolução da doença e da finitude da vida, a equipe de cuidados paliativos valoriza a autonomia da pessoa e oferece o suporte necessário para preservar sua qualidade de vida com dignidade, nas dimensões física, psicológica, intelectual, social, espiritual e ocupacional.

Atua ainda para minimizar o impacto de uma doença grave e potencialmente fatal e presta apoio às famílias em seus papéis de cuidadores, inclusive no luto.

Continua após a publicidade

As escolhas sobre como se quer viver devem orientar o plano de cuidados, o qual deve ser respeitado mesmo se ele perder a capacidade de expressá-las.

Brincar com o filho, ir ao estádio assistir seu time do coração, reconectar-se com uma pessoa ou com um lugar, podem ser as escolhas realmente prioritárias no agora de alguém fragilizado pelo adoecimento.

Continua após a publicidade

A grande repercussão do caso de Lito Sousa pode ampliar seu legado e ser inspiração para aumentar a conscientização pública sobre a importância e a necessidade dos cuidados paliativos e da reabilitação paliativa. O Brasil já tem uma Política Nacional de Cuidados Paliativos no SUS.

O desafio é tornar os cuidados paliativos realmente acessíveis a todos que deles necessitarem, de forma precoce e equitativa. Preservar a dignidade no cuidar é direito de todos.

Continua após a publicidade

Esperamos que Lito, em sua legítima e urgente vontade de viver, receba cuidados que preservem sua identidade, sua participação ativa na gestão de seus objetivos e necessidades e que incentivem sua autonomia para fazer escolhas em relação ao que faz sentido para si mesmo. Potencializando a vida até o fim.

*Manuela Samir Maciel Salman, Amirah Adnan Salman e Marysia Mara Rodrigues do Prado De Carlo são especialistas em cuidados paliativos. Marysia é uma das autoras do livro Reabilitação paliativa – Terapia ocupacional e interprofissionalidade (Summus Editorial)

Publicidade
TAGS:
Cérebro
Saúde
saúde mental
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ÚLTIMAS HORAS!

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).