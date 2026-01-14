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Governo usa sites oficiais para fazer campanha de medida eleitoreira de Lula

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 Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 14h01
Como as IAs respondem se Flávio quer tirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil

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 Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 13h54 | Atualizado em 29 set 2026, 14h04
Lutador de muay thai é morto a tiros em bar no Rio

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 Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 13h54
Presa por tortura, ‘Mãe Loira do Funk’ trocou de celular para tentar despistar polícia

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 Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 12h09 | Atualizado em 29 set 2026, 12h32
Nunes Marques diz que Lula fez ataque ‘inconsequente’ à Justiça Eleitoral e manda remover vídeo

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 Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 12h01 | Atualizado em 29 set 2026, 12h24
Operação contra pirâmide em comunidade cigana apreende helicóptero, BMW e armas

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 Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 11h52 | Atualizado em 29 set 2026, 11h58
PGR não vê crime em frase de deputado do PL sobre Flávio Dino

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 Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 11h30 | Atualizado em 29 set 2026, 11h40
Quem é candidata a deputada pelo Rio que teve candidatura barrada por relação com CV

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 Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 10h16
O desempenho de Flávio Bolsonaro entre católicos nas últimas pesquisas eleitorais

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 Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 10h08 | Atualizado em 29 set 2026, 10h33
Como está o cenário para a eleição no Distrito Federal, segundo nova pesquisa

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 Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 09h27 | Atualizado em 29 set 2026, 10h14
Os novos números da eleição para o governo do Paraná, segundo pesquisa Real Time Big Data

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 Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 08h56 | Atualizado em 29 set 2026, 09h10
Aliados de Mateus Simões pedem liberação a Zema para apoio a Flávio, depois de desistência de Salles em SP

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 Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 08h30
Pesquisas eleitorais na reta final, nova decisão sobre Nossa Senhora e mais destaques desta terça

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 Por Da Redação 29 set 2026, 08h16
Voto feminino será decisivo nestas eleições

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 Balanço Social Por
Balanço Social Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO
Mulheres são a maioria do eleitorado e também dos eleitores indecisos. Numa eleição voto a voto como esta, podem fazer a diferença nas urnas
Flávio espera ter adversários alinhados contra Lula, caso adversário falte a debate da TV Globo

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 Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 07h30 | Atualizado em 29 set 2026, 11h35
Fachin completa um ano como presidente do STF em meio a turbulências

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 Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 06h01
O passo decisivo do Brasil para destravar a exportação de frango e mel à União Europeia

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 Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 20h31 | Atualizado em 29 set 2026, 10h45
Vídeo mostra homem enforcando mulher e chutando cães em bairro nobre do Rio

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 Por Gustavo Villela 28 set 2026, 18h56 | Atualizado em 28 set 2026, 19h11
A medida sugerida por Nunes Marques a Fachin contra ‘esvaziamento’ do TSE

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 Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 18h48 | Atualizado em 28 set 2026, 19h23
O que o brasileiro pensa sobre o fim das bets, segundo enquete do Senado Federal

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 Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 18h44 | Atualizado em 29 set 2026, 11h32
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