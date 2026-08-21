O que é a doença cerebral degenerativa e sem tratamento que afeta o influenciador Lito Sousa

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A esposa do youtuber Lito Souza revelou que ele foi diagnosticado com Doença de Creutzfeldt-Jacob (DCJ), condição rara e fatal que causa demência e perda de movimentos. Apesar da gravidade, Lito mantém a lucidez, o que é considerado um milagre pela família. A DCJ, sem tratamento conhecido, exige cuidados intensivos e acompanhamento constante.

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A esposa do youtuber Lito Sousa, do canal Aviões e Músicas no YouTube, publicou nesta sexta-feira, 21, um vídeo em suas redes sociais no qual conta que o marido recebeu o diagnóstico de doença Creutzfeld-Jacob (DCJ), condição rara que causa demência e perda progressiva dos movimentos.

Mila Seidl afirmou que a hipótese era a menos provável levantada pela equipe médica, uma vez que a doença é rara e, além disso, os sintomas do marido não seguiram a forma mais comum de apresentação da DCJ, que geralmente começa com um quadro de demência. “Ele já perdeu bastante movimento nas últimas semanas, mas a lucidez ainda está íntegra, o que, por si só, já é um milagre”, comentou. O diagnóstico, segundo ela, foi confirmado após semanas de investigação.

Em julho, o influencer havia confirmado um diagnóstico de câncer de próstata. No mês seguinte, Lito teve um quadro de encefalite que parecia autoimune, segundo a esposa. Mila contou ainda que ele fez um ciclo de tratamento no Hospital Albert Einstein e voltou para casa, mas piorou novamente e foi internado mais uma vez.

Na ocasião, foi diagnosticado com uma inflamação no cérebro, o que levou a uma série de exames que culminaram no diagnóstico da doença Creutzfeld-Jacob (DCJ).

A esposa do influenciador também disse que o médico orientou que ele aproveitasse essa “janela” de tempo para falar, planejar decisões e estar com a família, já que a doença não tem tratamento. Ela afirmou ainda que Lito deve ser mantido em tratamento hospitalar em casa (homecare) e que irá precisa de cuidador 24 horas por dia.

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O que é a doença

A Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) faz parte do grupo das chamadas doenças priônicas, condições neurodegenerativas raras que são causadas pelos príons: partículas infecciosas proteicas (do inglês “Proteinaceous Infections Particles“).

Os príons surgem quando proteínas normalmente presentes no corpo alteram seu formato e se aglomeram no cérebro, causando doenças que podem afetar tanto humanos quanto animais. Em muitos casos, a origem da proteína anormal é desconhecida.

A forma mais comum de doença priônica que afeta humanos é a DCJ, um tipo de Encefalopatia Espongiforme Transmissível (EET) que acomete os humanos. O termo “espongiforme” se refere às alterações que a doença causa no cérebro, que passa a apresentar um padrão esponjoso.

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Segundo o site do Ministério da Saúde, os sintomas são variáveis e inespecíficos, podendo ser confundidos com demências e transtornos neurológicos progressivos como Alzheimer ou a doença de Huntington. O quadro inicial geralmente inclui demência associada a outros sinais neurológicos, como:

Desordem cerebral;

Perda de memória;

Tremores;

Ataxia (perda do equilíbrio motor) e afasia (dificuldade na fala);

Falta de coordenação motora;

Distúrbios visuais;

Espasmos musculares (mioclonia);

Alterações de comportamento.

O paciente apresenta uma piora rápida e progressiva após o início dos sinais e sintomas. Com a progressão do quadro, podem ocorrer ainda insônia, depressão, ataques epiléticos e paralisia facial.

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Segundo a pasta, a degeneração progressiva das habilidades psicomotoras de pessoas acometidas pela DCJ é bem mais acelerada quando comparada com outras demências.

As três manifestações da DCJ

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, há três formas de manifestação da condição.

A forma esporádica é responsável por aproximadamente 85% dos casos confirmados. Não se sabe a causa nem a fonte infecciosa desses quadros. Além de não ter um padrão de transmissibilidade reconhecível, a condição não tem relação com a presença da doença na história familiar do paciente ou possível consumo de carne e/ou viagens internacionais realizados.

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Também não está relacionada a um padrão socioeconômico ou geográfico. Costuma afetar pessoas com idade média de 65 anos, mas já foram relatados casos entre os 14 aos 92 anos.

Já a forma hereditária está por trás de 5% a 15% dos casos de DCJ. Nesses quadros, a condição é causada por mutações hereditárias do gene que codifica a produção da proteína priônica.

Apenas um teste genético para detecção da mutação pode orientar o diagnóstico, além da avaliação de vínculo familiar consanguíneo. Mas nem todas as pessoas que apresentam mutações no gene vão desenvolver DCJ no futuro, afirma a pasta.

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A DCJ hereditária é frequentemente diagnosticada em idade mais precoce (cerca de 50 anos), com demência tardia e curso mais longo da doença do que o observado na DCJ esporádica.

A terceira manifestação da doença é forma iatrogênica, responsável por menos de 1% dos casos conhecidos da doença. Ela pode ser transmitida por procedimentos invasivos (transmissão acidental) via instrumentos e equipamentos cirúrgicos contaminados, como instrumentos neurocirúrgicos ou eletrodos intracerebrais contaminados, transplantes de córnea ou meníngeos (enxertos de dura-máter) ou pela administração de hormônios de crescimento extraídos de hipófise de cadáveres e gonadotrofinas cadavéricas.

Os sinais e sintomas são semelhantes aos da DCJ esporádica. Segundo o Ministério da Saúde, a transmissão pode ser evitada pela implementação de práticas adequadas de biossegurança, incluindo o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), além de procedimentos de desinfeção.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico da DCJ é considerado desafiador e pode envolver exames como o eletroencefalograma (EEG), a ressonância magnética (RM), a tomografia computadorizada (TC) e o sequenciamento completo e identificação do gene que codifica a produção da proteína priônica, o PRNP.

A confirmação definitiva, porém, só acontece após a análise de fragmentos do cérebro coletados a partir de biópsia ou necrópsia.

Com o sequenciamento molecular, também é possível identificar as mutações no gene que podem gerar a proteína alterada e, assim, confirmar a forma esporádica ou hereditária da doença. Além de alertar a família sobre a possibilidade de desenvolvimento da DCJ, o teste é importante para entender a sua evolução e auxiliar em futuras formas de prevenção e de tratamento.

Segundo o Ministério da Saúde, até o momento nenhuma proposta terapêutica conseguiu alterar a evolução fatal da doença. Aproximadamente 90% das pessoas acometidas pela DCJ evoluem para óbito em um ano, de acordo com a pasta.

Atualmente, é recomendado oferecer suporte terapêutico e realizar o controle das complicações. É fundamental abordar os aspectos físicos, as necessidades nutricionais, psicológicas, educacionais e sociais do paciente, assim como as necessidades emocionais dos familiares. O acompanhamento costuma ocorrer em domicílio.

Doença é considerada rara

A forma mais comum de DCJ ocorre a uma taxa de 1 ou 2 novos casos por milhão de pessoas a cada ano em todo o mundo.

Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2005 e 2021, foram registradas no Brasil 1.576 notificações de casos suspeitos de DCJ, com registros mais frequentes nas regiões sul, sudeste e nordeste.

Os estados com maior número de casos suspeitos notificados no período foram: São Paulo, com 32,5% (512); Paraná, com 12,0% (189); e Minas Gerais, com 10% (158).

A maior frequência de notificações foi registrada entre as idades de 55 a 74 anos, representando 60,2% (994) do total. Quanto ao sexo, foi observada pequena variação, sendo 53,6% (845) de casos suspeitos do sexo feminino e 46,3% (730) do sexo masculino.

Segundo a pasta, a DCJ integra a Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória desde 2005. O objetivo é detectar casos da doença, conhecer o seu perfil epidemiológico e definir medidas de biossegurança.