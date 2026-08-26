Lito Sousa se pronuncia após diagnóstico de doença rara

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O influenciador Lito Sousa, do canal Aviões e Músicas, revelou em um vídeo emocionante seu diagnóstico da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma rara condição neurodegenerativa. Ele compartilhou os sintomas e a gravidade da doença, que causa perda cognitiva e motora acelerada. Saiba mais sobre essa doença priônica e seus impactos.

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Um pronunciamento do influenciador e especialista em aviação Lito Sousa após ter recebido o diagnóstico de Doença de Creutzfeld-Jakob (DCJ) foi divulgado na tarde desta quarta-feira, 26, em seu canal do YouTube Aviões e Músicas.

Na gravação, Lito está ao lado da esposa, a empresária Mila Seidl, e, muito emocionado, já antecipa a gravidade da situação. “Esse vai ser um vídeo muito difícil de gravar, mas eu vou tentar. Eu tenho que ser forte.”

Ele faz uma introdução sobre o diagnóstico de câncer com o qual teve de lidar, que tratou como “besteira”, e relatou os sintomas que vinham aparecendo, como perda de movimentos e dificuldade de andar.

“Quis gravar esse vídeo enquanto eu ainda tenho cognição, porque não sei quanto tempo pode ser. Pode ser semanas, meses, não sei.”

O influenciador contou que fez um exame para verificação de um marcador específico e que tinha recebido o resultado. “Vocês sabem que eu sou uma pessoa rara. Então, veio um diagnóstico para uma doença extremamente rara e, pela raridade dela, não tem tratamento.”

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Lito afirma que é uma “pessoa evoluída” e que “apesar da notícia, que não é nada boa, o jogo só acaba quando termina”.

E continua: “Sou um homem de ciência, mas eu também sou um homem de muita fé e a gente nunca sabe o que pode acontecer. Milagres ocorrem. Vai que eu sou escolhido para continuar esse trabalho”.

Em um momento de muita emoção, Lito chora enquanto é abraçado por Mila. “A parte mais difícil vai ser pela minha esposa e, provavelmente, pelo meu filho, porque eu queria ter muito mais tempo com eles.”

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Ele afirma que não tem medo de morrer por ter tido uma vida boa e volta a tocar no assunto da família, neste momento, com foco no filho. “Não sei como vou falar para ele que ‘eu vou virar estrelinha’. Não sei a saudade que ele vai sentir.”

Lito relembra momentos de sua vida, manda recados para amigos e informa que tomou decisões para dar andamento a questões burocráticas. E diz que, se ocorrer um milagre, vai andar de joelhos em Portugal em agradecimento a Nossa Senhora de Fátima.

E finaliza com a frase que o consagrou: “Eu vou terminar o vídeo da maneira que eu sempre termino, porque, quem sabe, né, eu consigo. Um grande abraço e até o próximo voo”.

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O que é a doença

A Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) faz parte do grupo das chamadas doenças priônicas, condições neurodegenerativas raras que são causadas pelos príons: partículas infecciosas proteicas (do inglês “Proteinaceous Infections Particles“).

Os príons surgem quando proteínas normalmente presentes no corpo alteram seu formato e se aglomeram no cérebro, causando doenças que podem afetar tanto humanos quanto animais. Em muitos casos, a origem da proteína anormal é desconhecida.

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A forma mais comum de doença priônica que afeta humanos é a DCJ, um tipo de Encefalopatia Espongiforme Transmissível (EET) que acomete os humanos. O termo “espongiforme” se refere às alterações que a doença causa no cérebro, que passa a apresentar um padrão esponjoso.

Segundo o site do Ministério da Saúde, os sintomas são variáveis e inespecíficos, podendo ser confundidos com demências e transtornos neurológicos progressivos como Alzheimer ou a doença de Huntington. O quadro inicial geralmente inclui demência associada a outros sinais neurológicos, como:

Desordem cerebral;

Perda de memória;

Tremores;

Ataxia (perda do equilíbrio motor) e afasia (dificuldade na fala);

Falta de coordenação motora;

Distúrbios visuais;

Espasmos musculares (mioclonia);

Alterações de comportamento.

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O paciente apresenta uma piora rápida e progressiva após o início dos sinais e sintomas. Com a progressão do quadro, podem ocorrer ainda insônia, depressão, ataques epiléticos e paralisia facial.

Segundo a pasta, a degeneração progressiva das habilidades psicomotoras de pessoas acometidas pela DCJ é bem mais acelerada quando comparada com outras demências.

A forma mais comum de DCJ ocorre a uma taxa de 1 ou 2 novos casos por milhão de pessoas a cada ano em todo o mundo.

Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2005 e 2021, foram registradas no Brasil 1.576 notificações de casos suspeitos da condição, com registros mais frequentes nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.