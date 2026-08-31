É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Saúde

O que acontece com quem toma estatinas depois dos 70 anos

Estudo com 10 000 idosos aponta impacto expressivo nas taxas de infarto e AVC

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 08h30 | Atualizado em 31 ago 2026, 12h15
Medicamentos para asma estarão disponíveis gratuitamente a partir de junho
Estatina: principal classe de drogas prescrita para controle do colesterol (Thinkstock/VEJA/VEJA)
Continua após publicidade
O que acontece com quem toma estatinas depois dos 70 anos Priorizar nos meus resultados Google

Nunca é tarde para tratar o colesterol alto. Um estudo apresentado no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, em Munique, na Alemanha, e publicado simultaneamente no periódico New England Journal of Medicine, chega para responder a uma pergunta que intrigava até os especialistas: vale a pena começar a tomar estatina depois dos 70 anos, mesmo sem histórico de problema no coração? A resposta, pela primeira vez baseada em um grande ensaio clínico controlado, é sim — mas com ressalvas importantes.

Cerca de 21 mil australianos mais velhos sofrem um evento cardiovascular grave, como infarto ou AVC, todos os anos — número que dá a dimensão do problema em um único país e ajuda a explicar por que a pergunta por trás da pesquisa virou prioridade.

Com a população mundial envelhecendo em ritmo acelerado, entender o que realmente funciona para manter o coração saudável na velhice deixou de ser um detalhe acadêmico para se tornar uma questão de saúde pública.

Continua após a publicidade

Estatinas já são armas consagradas contra infarto e AVC em quem já teve algum evento cardiovascular ou está em alto risco. O problema é que, para pessoas mais velhas sem diagnóstico prévio de doença cardíaca, faltavam dados robustos sobre iniciar o tratamento pela primeira vez — sobretudo acima dos 75 anos.

Siga

Por isso, diretrizes médicas nunca conseguiram recomendar com segurança o início da estatina nessa faixa etária, em parte por receio de que efeitos colaterais pesassem mais do que os benefícios em quem tem menos tempo de vida pela frente.

Continua após a publicidade

O que se descobriu

O trabalho, batizado de STAREE — sigla em inglês que remete a algo como “estatinas na redução de eventos em idosos” —, foi conduzido por pesquisadores da Universidade Monash, na Austrália, com financiamento público, do Conselho Nacional de Saúde e Pesquisa Médica e da Fundação do Coração do país. Foram recrutados 9.971 voluntários com 70 anos ou mais, todos vivendo de forma independente e sem diagnóstico prévio de doença cardiovascular, diabetes, demência ou colesterol alto já tratado com estatina.

Metade recebeu 40 mg diários de atorvastatina; a outra metade, um placebo (comprimido idêntico mas sem o pricípio ativo). Nem médicos nem pacientes sabiam quem tomava o quê. A idade média era 74,7 anos, e 52% dos participantes eram mulheres. O acompanhamento durou, em média, 5,9 anos. 

Continua após a publicidade

O desfecho principal somava morte por causa cardiovascular, infarto, AVC ou necessidade de desentupir artérias do coração. Esse conjunto de eventos ocorreu em 6% de quem tomou atorvastatina, contra 8,3% de quem tomou placebo — uma redução relativa de 30% (intervalo de confiança de 95%: 18% a 39

Já o segundo desfecho do estudo, chamado de “sobrevida livre de incapacidade” — que juntava morte, demência e perda de autonomia física —, não mostrou diferença estatisticamente significativa entre os grupos: 12,8% com atorvastatina contra 13,6% com placebo. Ou seja, o remédio protegeu o coração, mas não se traduziu, nesta análise, em mais anos de vida independente e sem demência.

Continua após a publicidade

Quanto aos efeitos adversos, dores musculares, problemas hepáticos e ligados ao controle de açúcar no sangue foram mais frequentes entre quem tomou atorvastatina do que entre quem tomou placebo — um padrão já conhecido dessa classe de remédios.

Ainda assim, a proporção de efeitos colaterais graves foi idêntica nos dois grupos: 2,7%. Para os pesquisadores, isso reforça que a estatina continua sendo segura para uso em pessoas mais velhas, mesmo sem histórico cardiovascular prévio — um receio que, até aqui, ajudava a frear a prescrição do remédio nessa faixa etária.

Continua após a publicidade

O que muda nos consultórios médicos

Os resultados devem ajudar a atualizar diretrizes médicas sobre quando iniciar estatina em pacientes mais velhos — uma decisão que hoje fica largamente a critério do médico, sem evidência forte para orientá-la.

Vale destacar que o estudo excluiu propositalmente quem já tinha diabetes, demência ou doença cardíaca conhecida: os resultados valem para idosos relativamente saudáveis, não podendo ser generalizados automaticamente para quem já enfrenta essas condições.

A decisão de iniciar o tratamento continua sendo individual e deve ser discutida com um médico, levando em conta expectativa de vida, outras doenças e os demais remédios já em uso.

Os próprios autores classificam a ausência de ganho em sobrevida livre de incapacidade como uma pergunta em aberto — e não como um resultado negativo definitivo —, a ser explorada em pesquisas futuras. E tudo isso deve ser pesado e ponderado caso a caso.

Publicidade
TAGS:
Cardiologia
doenças cardíacas
dores
Envelhecimento
Medicamentos
Na Veia
prevenção
Tratamentos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ÚLTIMAS HORAS!

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).