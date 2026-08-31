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Saúde

Semaglutida: Anvisa aprova nova caneta nacional contra diabetes 2

Yluméc foi registrado como medicamento similar e tem como referência o Ozivy, da farmacêutica EMS

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 10h52 | Atualizado em 31 ago 2026, 13h39
Caixa branca de Ozivy semaglutida 1 mg e uma caneta aplicadora azul e branca deitada sobre uma superfície de madeira
Ozivy foi lançado pela EMS após o fim da patente da semaglutida no Brasil (//Divulgação)
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira, 31, mais uma caneta à base de semaglutida para o tratamento de diabetes tipo 2 em resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU). O medicamento Yluméc é da farmacêutica brasileira EMS e foi registrado como um remédio similar. A referência é o Ozivy, da mesma empresa, a primeira caneta injetável de semaglutida fabricada no Brasil.

Yluméc será o nome da caneta contra diabetes 2 vendida em farmácias. Isso significa que não se trata de um genérico, o remédio comercializado com o nome do princípio ativo e que tem um desconto de 35% em relação aos fármacos com nome comercial.

O Yluméc será vendido em canetas aplicadoras com concentração de 1,34 mg/ml de semaglutida nas seguintes apresentações:

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  • Volume de 1,5 ml: quatro aplicações de 0,25 mg ou 0,5 mg
  • Volume de 3 ml: quatro aplicações de 1 mg ou 2 mg

Ainda não há data prevista para o lançamento nem o preço, segundo a EMS. “A partir do novo registro de semaglutida, entram agora em pauta definições estratégicas relacionadas ao planejamento comercial, preço e cronograma para o lançamento”, disse, em nota.

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Semaglutida genérica

O Ozivy também é referência para as duas primeiras canetas genéricas que receberam aval da Anvisa. A primeira foi anunciada no DOU em 17 de agosto e, na ocasião, a EMS informou que ainda não há previsão sobre a data de início de comercialização da versão genérica recém-aprovada.

A expectativa é de que isso ocorra nos próximos meses, pois ainda é necessário que o preço do novo fármaco seja definido e aprovado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão responsável por estabelecer os preços máximos dos medicamentos no país.

Na semana passada, foi a vez do Semaclique, que já tinha sido aprovado como medicamento similar.

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Tanto o Ozivy quanto o Semaclique são semaglutidas sintéticas fabricadas pela EMS e inspiradas na semaglutida biológica que ficou mundialmente conhecida com os medicamentos Ozempic (para diabetes) e Wegovy (para obesidade), da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk.

Com suas versões genéricas, vão manter o mesmo princípio ativo e eficácia do medicamento de referência.

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Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

Caneta de semaglutida brasileira

Aprovado pela Anvisa em maio de 2026, o Ozivy foi o primeiro medicamento sintético inspirado na semaglutida a ser aprovado no país desde o fim da patente do princípio ativo conhecido mundialmente por Ozempic, Wegovy e Rybelsus, remédios da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk.

Ele é indicado para o tratamento de diabetes tipo 2 e está à venda nas farmácias brasileiras desde 15 de junho de 2026.

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