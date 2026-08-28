É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Saúde

Mounjaro é aprovado nos EUA para reduzir risco cardiovascular

Medicamento demonstrou, em estudos, redução de ataques cardíacos e AVC em pacientes com diabetes 2

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 12h48
Mounjaro, remédio para emagrecer que pode custar até R$ 2,5 mil nas farmácias
Medicamento à base de tirzepatida, Mounjaro é indicado para diabetes 2 e obesidade (Sandy Huffaker/Getty Images)
Continua após publicidade
Mounjaro é aprovado nos EUA para reduzir risco cardiovascular Priorizar nos meus resultados Google

O medicamento Mounjaro recebeu aprovação da agência regulatória dos Estados Unidos, a FDA, para redução do risco cardiovascular em pacientes com diabetes tipo 2 nesta sexta-feira, 28.

Em anúncio feito pela farmacêutica Eli Lilly, a decisão considerou estudos que apontaram o efeito protetor da tirzepatida, princípio ativo da caneta injetável, para evitar ataques cardíacos, episódios de acidente vascular cerebral (AVC) e mortes por problemas cardiovasculares.

O Mounjaro já tem liberação no país para o tratamento de obesidade e diabetes 2. Com a nova indicação em bula, passa a ser mais uma opção de terapia para evitar o risco cardiovascular nesses pacientes, considerando que a semaglutida, por meio do Wegovy (Novo Nordisk), recebeu o mesmo aval da agência em 2024.

Siga

“Nas pessoas com diabetes tipo 2, as cardiopatias são a principal causa de morte e Mounjaro, agora, oferece a essas pessoas uma maneira comprovada de reduzir esse risco”, disse, em comunicado à imprensa e investidores, Kenneth Custer, vice-presidente executivo e presidente da Lilly Cardiometabolic Health.

Continua após a publicidade

No Brasil, até o momento, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou o Mounjaro para o tratamento de diabetes 2 e para a perda de peso em pacientes que vivem com obesidade ou sobrepeso associado a comorbidades, como diabetes, hipertensão e colesterol alto.

A venda é controlada por receita médica e o medicamento deve ser prescrito por um especialista que vai fazer o acompanhamento do paciente.

Continua após a publicidade

Benefícios cardiovasculares

O estudo que norteou a aprovação comparou a tirzepatida com a dulaglutida presente no medicamento Trulicity, que está consolidado cientificamente em relação a benefícios cardiovasculares. Nele, foram observados quase 13 300 voluntários de 30 países ao longo de quatro anos e meio. Como não foi inferior à medicação já estabelecida, o Mounjaro foi considerado apto para a nova indicação.

“A saúde do coração merece atenção ao longo do curso do tratamento, não apenas após um evento cardiovascular agudo”, disse, também em comunicado, David A. D’Alessio, coautor do estudo e diretor da Divisão de Endocrinologia e Metabolismo da Faculdade de Medicina da Universidade de Duke, nos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Segundo D’Alessio, toda a saúde metabólica deve ser considerada no tratamento desses pacientes. “Enquanto a grande parte do tratamento do diabetes tipo 2 se concentra no controle da glicose, mitigar o risco cardiovascular é essencial e pode ser descoberto.”

Publicidade
TAGS:
Diabetes
doenças cardíacas
Emagrecimento
FDA
Saúde
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).