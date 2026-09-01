🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Saúde

O que um dos remédios mais vendidos no mundo faz (e o que não faz) pelo coração

Estudo ajuda a responder uma antiga questão: qual o impacto da metformina, prescrita para diabetes, na insuficiência cardíaca?

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 13h00 | Atualizado em 2 set 2026, 11h31
ilustração de coração
Insuficiência cardíaca: alvo de novos estudos (Ilustração: Veja Saúde/VEJA)
Continua após publicidade
O que um dos remédios mais vendidos no mundo faz (e o que não faz) pelo coração Priorizar nos meus resultados Google

Há décadas, a metformina era um medicamento para diabetes tipo 2 proibido para quem tem insuficiência cardíaca. Depois, com o passar dos anos e com os estudos de segurança, o comprimido para controle da glicemia carregou fama de remédio “camarada do coração” — ele eventualmente protegeria pacientes com insuficiência cardíaca de complicações graves. Essa crença, difundida principalmente entre médicos que tratam diabetes e doenças cardiovasculares, acaba de ser atualizada.

Apresentado no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, em Munique, o estudo Met-HeFT — o maior ensaio controlado já conduzido sobre o tema — não encontrou nenhum benefício cardiovascular adicional da metformina em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, a forma em que o coração perde parte da capacidade de bombear sangue.

Conduzido em 23 centros médicos da Dinamarca, o estudo acompanhou 940 pacientes com insuficiência cardíaca e diabetes tipo 2, pré-diabetes ou risco aumentado de desenvolver a doença. Metade recebeu metformina, a outra metade, placebo – a idade média de 70 anos, a maioria homens. Ao longo de quase quatro anos de acompanhamento, o desfecho principal — morte, piora da insuficiência cardíaca, infarto ou AVC — ocorreu em proporção semelhante nos dois grupos (25,1% com metformina contra 23,4% com placebo), uma diferença sem significado estatístico.

Siga

Os desfechos secundários, incluindo mortalidade geral e um marcador de sobrecarga cardíaca (NT-proBNP), seguiram o mesmo padrão: nenhuma vantagem clara para quem tomou o medicamento.

Continua após a publicidade

Um segundo trabalho apresentado no mesmo congresso, uma revisão reunindo dados de sete ensaios clínicos com mais de dois mil pacientes — somando os com insuficiência cardíaca aos com doença isquêmica do coração —, chegou à mesma conclusão: não há evidência sólida de que a metformina proteja o coração além do que já se sabia sobre seu papel no controle glicêmico.

Vale uma ressalva dos próprios autores: apenas cerca de 10% dos participantes tinham de fato diabetes tipo 2 diagnosticado, já que muitos pacientes e médicos relutaram em interromper o uso do remédio — critério de entrada no estudo — nos casos em que ele já era usado. A maioria estava na zona intermediária de pré-diabetes ou resistência à insulina.

Continua após a publicidade

O recado prático, porém, é tranquilizador antes de ser desanimador: a metformina não causou nenhum dano aos pacientes com insuficiência cardíaca e continua sendo uma escolha segura e eficaz para tratamento de pessoas com diabetes tipo 2. Ela continua sendo uma arma no arsenal para controlar a glicose, usualmente combinada com outros medicamentos. O que muda, porém, é a expectativa. Ela deve ser vista pelo que sempre foi — um bom remédio para diabetes — e não como uma proteção extra para um coração já fragilizado.

Por isso, em medicina precisamos de estudos bem conduzidos, respeitando metologias científicas consagradas. Muitas vezes o que simplesmente “ achamos”  não se confirma segundo a ciência.

Publicidade
TAGS:
Cardiologia
Diabetes
doenças cardíacas
Medicamentos
Na Veia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).