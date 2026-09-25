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Homem baleado em comício de Trump morre dois anos após ataque

Jim Copenhaver, 76 anos, teve complicações causadas pela bala que o atingiu durante o ato de campanha em 2024

Por Luiza Zubelli 25 set 2026, 15h59
Donald Trump, com sangue no canto da boca, levanta o punho direito em um gesto de vitória, ladeado por seguranças e uma mulher loira que segura óculos escuros, todos sob um céu azul claro
Trump logo após ser atingido por tiro de raspão na orelha em comídio realizado em Butler, na Pensilvânia, em 2024 (Anna Moneymaker/Getty Images)
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Uma das três pessoas baleadas durante um comício de campanha do então candidato Donald Trump em 2024, em Butler, na Pensilvânia, morreu na quarta-feira 23, por complicações causadas pelos ferimentos, de acordo com o procurador-geral do estado.

Jim Copenhaver, de 76 anos, faleceu em um hospital em Pittsburgh, também na Pensilvânia. Em uma publicação na plataforma Truth Social, Trump chamou o apoiador de “verdadeiro patriota americano”.

“Mais de dois anos atrás, em Butler, Pensilvânia, um atirador enlouquecido tentou sufocar nosso Movimento América em Primeiro Lugar.  Em vez disso, Jim e tantos outros patriotas maravilhosos que amam nosso país, se uniram em defesa dos nossos valores compartilhados de Liberdade e Justiça”, disse Trump.

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Republicanos da Câmara dos Representantes dos EUA também prestaram homenagem a Copenhaver nesta sexta-feira, 25. Em postagem nas redes sociais, os políticos disseram: “Jim suportou dificuldades inimagináveis com força e perseverança”.

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Um comunicado da família divulgado na quinta-feira descreveu Copenhaver como um marido, pai e avô dedicado, que transmitiu aos filhos valores como trabalho árduo, integridade e serviço ao próximo.

O ataque

Copenhaver levou dois tiros, um no braço e outro no abdômen, durante o ataque contra o presidente americano em julho de 2024. Outros dois apoiadores, Corey Comperatore e David Dutch, também foram atingidos. Comperatore morreu ainda no local, enquanto Dutch sobreviveu.

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Na ocasião, Trump chegou a levar um tiro de raspão na orelha, mas não sofreu ferimentos graves. O atirador, Thomas Crooks, de 20 anos, foi morto pelo Serviço Secreto logo após abrir fogo.

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Em uma entrevista à CBS um ano após o comício, Copenhaver e Dutch disseram que contraíram infecções e precisaram passar por cirurgias devido aos ferimentos. Copenhaver explicou, naquela época, que a bala ainda estava alojada em seu corpo, ao lado da coluna, o que limitava seus movimentos e o fazia depender da ajuda de uma bengala para andar.

Tanto Dutch quanto Copenhaver processaram o governo federal por danos em junho, argumentando que o Serviço Secreto não garantiu sua segurança e, portanto, era responsável por seus ferimentos.

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