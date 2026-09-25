Kemi Badenoch: carregando o partido – e o ideal conservador – nas costas

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A conservadora britânica Kemi Badenoch emerge como o novo fenômeno político, revertendo a queda do Partido Conservador (Tories) e superando rivais. Com oratória afiada e defesa de menos impostos, ela é vista como peça-chave para a recuperação da direita no Reino Unido, desafiando a maioria trabalhista e a nova direita populista.

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Está difícil a situação para os líderes políticos de direita: o alemão Friedrich Merz viu seu partido, democrata-cristão, ser pulverizado pelo nacional-populismo e a italiana Giorgia Meloni tem mais de 50% de desaprovação. Os nomes em ascensão são Marine Le Pen, por cortesia do tristemente fracassado governo de Emmanuel Macron, e Kemi Badenoch, a líder do Partido Conservador da Grã-Bretanha. Responsável por uma notável recuperação dos tories, ela é hoje a mais articulada defensora do conservadorismo tradicional – hoje na Europa praticamente resumido a menos impostos e mais valorização, não repúdio, das culturas nacionais.

Não é pouca coisa. Graças a seus dotes de raciocínio e oratória, Kemi inverteu uma tendência que colocava os conservadores, chamados de tories pelos ingleses, atrás até dos neopopulistas do Reforma. Os rolos do novo partido, liderado por Nigel Farage, ajudaram a tirar o ímpeto que tinha e os resultados da mais recente pesquisa, YouGov, são impressionantes.

Uma pesquisa feita exatamente um ano atrás dava humilhantes 45 deputados para os tories, contra 311 para o Reforma e 144 para os trabalhistas. Praticamente sozinha, Kemi mudou o quadro: os conservadores elegeriam 130 deputados e o Reforma ficaria com 123.

Os trabalhistas, com 241, teriam que formar um governo de coalizão com partidos menores, o que não é nada impossível. Mas alguns analistas mais ousados apostam num efeito Kemi.

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OBSESSÃO POR IMPOSTOS

“O retorno dos conservadores está ganhando impulso. E Kemi Badenoch tem uma chance real de se tornar nossa próxima primeira-ministra”, escreveu Daniel Johnson no Telegraph, qualificando a recuperação dos tories sob a liderança dela como “um dos mais extraordinários fenômenos da política britânica em muitos anos”.

Parecia impossível, mas ela virou o jogo, passou à frente do Reforma e pode tirar a confortabilíssima maioria de 411 votos que os trabalhistas têm no momento.

Para evitar que a tendência aumente – e ganhar um mandato para calcar mais impostos na infeliz parte da população que os paga -, o primeiro-ministro Andy Burnham pode antecipar a realização de eleições. Lembrando: ele foi eleito pelo partido, majoritário, e pelo sistema do parlamentarismo assumiu o governo no lugar do inerme Keir Starmer. Tudo perfeitamente dentro das regras, mas sempre paira no ar a noção de que ele não passou pelo teste das urnas.

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Burnham é popular, com 46% de imagem positiva. Pode querer usar isso para convocar eleições, ganhar um mandato direto e ampliar seu programa de governo, obsessivamente voltado para tirar impostos dos ricos, da classe média e até de uma fatia que consegue ingressos um pouco acima da maioria.

ELA TEM O FATOR X

Direita e esquerda hoje se dividem, basicamente, em economizadores e gastadores e Burnham definitivamente é um gastador. Entra aí Kemi Badenoch para defender conceitos básicos do conservadorismo, entre os quais se destaca a racionalidade fiscal e a diminuição de impostos. Depois de reduzir Keir Starmer a menos do que nada nos famosos debates cara a cara entre o chefe de governo e o líder da oposição, ela agora está ocupada com Burnham. Faz isso com intenso espírito de luta e inglês de manual, acentuado pelo diastema, os dentes da frente ligeiramente separados.

Note-se que até agora não nos referimos ao fato de que Kemi é mulher e é negra, cartas que ela mesma nunca joga. Mas que têm, obviamente, influência: seus índices de aprovação aumentaram com o eleitorado feminino, que é mais dependente de benefícios sociais e tradicionalmente vota nos trabalhistas.

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Um político conservador já disse ao Times que Kemi “tem o fator X, a capacidade de atravessar barreiras e se comunicar”. Filha de nigerianos de classe média, ela nasceu Olukemi Olufanto Adegoke. Aos 16 anos, os pais a mandaram sozinha para fazer o secundário na Inglaterra. Trabalhou até num McDonald’s. O sobrenome atual vem do casamento com o inglesíssimo Hamish Badenoch. Kemi venera pensadores como Roger Scruton e Thomas Sowell, raros ídolos conservadores num mundo em que a esquerda domina amplamente as classes intelectuais e acadêmicas.

O Partido Conservador britânico é o mais antigo do mundo, com 192 anos – ou 348, se considerarmos seus antecessores. Criou o modelo do conservadorismo que se propagou pelo mundo, principalmente na esfera do império britânico, e teve nomes históricos como Benjamin Disraeli, Robert Peel, Winston Churchill e Margaret Thatcher. Dá pena vê-lo ser engolido pela nova direita populista, principalmente quando esta, em alguns setores, resvala para o neofascismo. Entra aí o papel ampliado de Kemi Badenoch: salvar um conjunto de ideias que, recuperadas do ranço e, obviamente, dos erros do passado, pode representar uma boa fatia da humanidade. E ela não está reclamando.