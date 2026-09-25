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Após anos de bloqueio, UE define como usar fundo de US$ 7,5 bilhões destinado à Ucrânia

Verba será usada para reembolsar países que já enviaram armas a Kiev, financiar treinamento de tropas ucranianas e comprar novos equipamentos militares

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 14h50 | Atualizado em 25 set 2026, 15h15
A chanceler da União Europeia, Kaja Kallas. 28/05/2025
A chanceler da União Europeia, Kaja Kallas. 28/05/2025  (Nicolas Tucat/AFP)
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Após anos de bloqueio, UE define como usar fundo de US$ 7,5 bilhões destinado à Ucrânia Priorizar nos meus resultados Google

Países da União Europeia chegaram a um acordo sobre o destino de um fundo de 6,6 bilhões de euros (cerca de 38,9 bilhões de reais) do Fundo Europeu para a Paz, que estava bloqueado desde 2023 por um veto da Hungria. A verba será usada para reembolsar parte dos gastos dos países do bloco com armas já entregues à Ucrânia e para financiar novas ações de apoio militar a Kiev.

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, afirmou nesta sexta-feira, 25, que cerca de 5,3 bilhões de dólares (27,5 bilhões de reais) serão destinados aos reembolsos. Outros aproximadamente 1 bilhão de dólares (5,2 bilhões de reais) financiarão a missão europeia de treinamento das Forças Armadas ucranianas. O restante será direcionado a compras conjuntas de equipamentos militares.

O impasse começou depois que a Hungria bloqueou o uso do mecanismo europeu para compensar os países que haviam antecipado recursos para fornecer armas e munições à Ucrânia. Com a retirada do veto pelo novo governo húngaro, liderado por Péter Magyar, os Estados-membros passaram a discutir como distribuir os 6,6 bilhões de euros disponíveis.

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O Fundo Europeu para a Paz já é um dos principais instrumentos utilizados pela União Europeia para financiar o apoio militar à Ucrânia. Em junho, Kallas havia proposto que os recursos desbloqueados fossem divididos entre o reembolso aos países-membros, novas compras conjuntas e a manutenção da missão de treinamento militar da UE no país.

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Em uma publicação nas redes sociais, Kallas afirmou que os ataques híbridos atribuídos a Moscou representam uma tentativa de pressionar os países europeus a reduzir o apoio à Ucrânia. Segundo ela, a resposta do bloco será manter o suporte a Kiev.

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