Arte, sabor e luxo descalço: novidades do Hotel Cala di Volpe na Sardenha

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Descubra o icônico Hotel Cala di Volpe na Sardenha, um refúgio de luxo que encanta celebridades desde 1963. Conheça suas renovações, a parceria exclusiva com Dolce & Gabbana, o novo beach club African Queen e o charmoso restaurante Paper Moon, que consolidam a ilha como destino de alto padrão.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Desde a inauguração do Cala di Volpe, em 1963, quando o Príncipe Aga Khan se encantou pela ilha da Sardenha e começou a transformar a região em um destino glamouroso, o hotel virou favorito de personalidades marcantes da moda, das artes e da cultura, como a Princesa Diana, Amal Clooney e Donatella Versace.

No último verão, a Sardenha registrou 21,8 milhões de pernoites, superando destinos procurados como Capri e a Costa Amalfitana. A ilha se consolida como um dos lugares mais desejados do turismo de alto padrão, impulsionada pelo fácil acesso pelo aeroporto de Olbia, a cerca de 30 minutos de carro do Cala di Volpe. Com a demanda crescente, surgiram novas rotas aéreas: a British Airways passa a operar voos diretos de Londres duas vezes por semana, e a Delta Air Lines inaugura a ligação inédita, quatro vezes por semana, entre Nova York (JFK) e Olbia, a primeira conexão direta com os Estados Unidos.

Histórico, o hotel não perde sua herança cultural nem a personalidade dos traços únicos de seu arquiteto original Jacques Couëlle, mesmo com as renovações para dar mais conforto aos hóspedes. Os 121 quartos e suítes foram redecorados recentemente, mantendo o equilíbrio entre o rústico e o refinado que fez do Cala di Volpe um oásis de luxo para membros da realeza, jet-setters e viajantes exigentes do mundo todo. Como uma obra de arte, um bom trabalho de restauração é essencial para valorizar o charme e a beleza originais.

E a Sardenha segue como cenário preferido de filmes e celebridades: o novo longa da franquia Star Wars, Starfighter, com estreia prevista para 2027, é um exemplo. Todo ano, o Cala di Volpe também organiza uma noite de gala, com jantar refinado, cenários imersivos e uma série de performances artísticas. Neste verão, o destaque foi a cantora Katy Perry, uma das maiores estrelas do pop internacional, no dia 12 de agosto.

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Arte, cultura e um gosto impecável

Falando em reinvenção, o Cala di Volpe se renova a cada verão com novidades que unem arte, cultura, hospitalidade e muito bom gosto, o que o mantém entre os hotéis mais desejados do circuito de verão europeu. Pela terceira vez, o hotel faz uma parceria exclusiva com a Dolce & Gabbana, marca com forte ligação com a Sardenha, cujas tradições locais inspiraram várias de suas coleções. Neste ano, a estampa “Maiolica Gialla” veste as cadeiras e móveis de áreas específicas do hotel, incluindo o Atrium Bar, o ponto de encontro mais fotografado da Costa Smeralda, e também o “pool club”, ao lado da maior piscina de água salgada da Europa. A maiolica é um dos códigos visuais mais icônicos da marca. Ela se inspira nos azulejos e cerâmicas pintados à mão da Itália, produzidos desde o século XIII e que atingiram o auge artístico e técnico no Renascimento, entre os séculos XV e XVI. O amarelo vibrante e o marrom dourado sobre fundo branco em padrões geométricos, volutas simétricas e motivos florais dialogam diretamente com a luz e beleza natural da Costa Smeralda, criando um efeito decorativo sublime e harmonioso.

Luxo descalço: o novo beach club

Viajantes que vêm de países tropicais como o Brasil, com inúmeras praias belíssimas, costumam procurar algo além da beleza natural quando viajam ao verão europeu para fugir do inverno brasileiro: o serviço de hotel na praia, os famosos “beach clubs”. O Cala di Volpe tem uma praia privativa a poucos minutos de barco, com transfer organizado pelo hotel várias vezes ao dia e serviço de bebidas, comidas e toalhas. Neste verão, o hotel inaugurou um restaurante exclusivo em sua praia privativa: o African Queen.

Fundado em 1969, em Beaulieu-sur-Mer, na Riviera Francesa, o African Queen é um dos restaurantes mais emblemáticos do sul da França. O nome vem do lendário filme The African Queen (1951). A casa une a gastronomia mediterrânea ao art de vivre, expressão francesa que resume o prazer de viver bem, sem pressa, com mesa farta, boa companhia e a luz do sul da França. A atmosfera do African Queen na Sardenha é descontraída, praiana e elegante, alinhada à ideia de “luxo descalço” que o Príncipe Aga Khan começou a cultivar quando desenvolveu a região nos anos 1960. Os pratos, com ilustrações de pássaros e plantas feitas à mão, materiais naturais e texturas artesanais na decoração e arquitetura, trazem uma elegância orgânica. Entre os pratos clássicos imperdíveis estão a tradicional “Salada Niçoise da Vovó”, a icônica “Pizza de Trufas 1969”, a “Salada de Alcachofras à Moda Antiga com Trufas”, os peixes locais pescados diariamente e os camarões gigantes.

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Porto Cervo e o novo restaurante Paper Moon

Além da “Maiolica Gialla” e do novo beach club, há mais uma novidade. A poucos minutos de carro do hotel fica o centro de Porto Cervo, com lojas icônicas como Hermès e Dior. A arquitetura da cidade, de pedras e tons terracota, lembra a do próprio Cala di Volpe e dá um charme sem igual, criando uma experiência de compras mais acolhedora.

No centro fica o Hotel Cervo, parceiro do Cala di Volpe. Na varanda com vista para a piazzetta, foi inaugurado neste verão o Paper Moon, restaurante charmoso italiano de alta gastronomia que nasceu em Milão. O restaurante une uma cozinha refinada, clássica milanesa e mediterrânea, com destaque para frutos do mar frescos e massas artesanais, em um ambiente elegante e romântico, perfeito para as noites de verão sob a luz suave da lua, como o próprio nome sugere.

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Mangiare bene no Cala di Volpe

Falando em gastronomia, ou mangiare bene, como os italianos chamam a arte de comer bem, não deixe de conhecer também os clássicos restaurantes do próprio hotel. O Matsuhisa, com a cozinha do chef Nobu Matsuhisa, tem vista privilegiada da baía e mesas junto à água, perfeitas para o pôr do sol. Já o Le Grand, restaurante interno, também é imperdível, com um cardápio extenso de pratos clássicos italianos. A massa com lagosta, em especial, é absolutamente inesquecível.

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Em março, antes do início da alta temporada de verão, o Cala di Volpe organiza em Londres seu almoço anual chamado “Taste of Sardinia”, com um menu inspirado nos sabores autênticos da Sardenha, no Harry’s Bar, clube privado exclusivo e ícone da elegância londrina. O projeto tem como objetivo levar ao mundo a excelência da culinária tradicional da ilha italiana.

Para amantes de tênis ao ar livre com vistas icônicas, o Mouratoglou Tennis Centre fica logo atrás do Cala di Volpe, de frente para o mar e cercado pelas montanhas e pela vegetação típica da Sardenha. Todos os programas foram desenvolvidos por Patrick Mouratoglou, treinador de grandes nomes do tênis profissional como Serena Williams e Stefanos Tsitsipas. São 4 quadras de tênis, 2 de padel, aulas particulares e em grupo, e programas para crianças.

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Quem vai, volta

No fim, o que torna o Cala di Volpe tão especial vai além da arquitetura, da gastronomia e das novidades de cada verão. É a generosidade e a hospitalidade calorosa de uma equipe que, em muitos casos, trabalha ali há décadas e recebe cada hóspede como se fosse da família. Não é à toa que, ano após ano, são sempre os mesmos rostos que voltam.