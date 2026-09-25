França enviará tropas à Arábia Saudita para proteger terminal de petróleo no Mar Vermelho

A França enviará soldados, radares e sistemas de defesa à Arábia Saudita para proteger o terminal de petróleo de Yanbu, no litoral do Mar Vermelho, anunciou o presidente Emmanuel Macron na quinta-feira, 24. O acordo foi firmado entre Paris e Riad em meio à escalada de ataques atribuídos aos rebeldes hutis, do Iêmen.

Em entrevista às emissoras TF1 e France 2, Macron afirmou que a missão terá caráter defensivo. “Não para participar de conflitos, mas para proteger esse local”, disse o presidente. Ele não informou quantos militares serão enviados nem detalhou quais equipamentos de defesa serão utilizados.

Terminal é estratégico para exportação de petróleo

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Yanbu abriga uma das principais estruturas de exportação de petróleo da Arábia Saudita no Mar Vermelho. O terminal está conectado ao sistema de oleodutos que transporta petróleo produzido no leste do país até a costa ocidental, permitindo que parte das exportações siga por uma rota que contorna o Estreito de Ormuz.

A alternativa ganhou importância em meio à instabilidade na região e às restrições ao tráfego pelo estreito, uma das principais passagens mundiais para o transporte de petróleo e gás.

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Nas últimas semanas, os hutis intensificaram os ataques contra alvos em território saudita. Em 19 de setembro, o grupo afirmou ter lançado mísseis e drones contra instalações em Yanbu. A Arábia Saudita também informou ter interceptado mísseis direcionados a outras cidades do país.

A escalada aumentou a preocupação com a segurança das instalações de energia e das rotas de exportação de petróleo do país. Os hutis, apoiados pelo Irã, atuam no conflito do Iêmen e controlam áreas estratégicas do litoral do Mar Vermelho.

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O envio de tropas para Yanbu amplia o envolvimento francês na proteção da infraestrutura estratégica do Oriente Médio. Segundo Macron, Paris poderá fornecer assistência militar adicional caso a situação se deteriore.

A decisão ocorre enquanto outros países avaliam formas de apoiar a defesa saudita diante da intensificação dos ataques. O Reino Unido, por exemplo, também ampliou sua participação nas operações de proteção da região.

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Macron afirmou ainda que a iniciativa faz parte dos esforços franceses para preservar a segurança energética e conter os efeitos da instabilidade regional sobre os mercados de combustíveis.

O presidente francês também criticou uma eventual proibição americana à exportação de diesel, hipótese que, segundo ele, teria consequências negativas para a economia mundial e para os próprios Estados Unidos. A Casa Branca negou que esteja considerando a medida.