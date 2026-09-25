Entre Lula e Flávio, Brasil dá as ‘costas para o futuro’, diz The Economist

Em editorial publicado nesta quinta-feira, 24, a revista britânica The Economist afirmou que o Brasil corre o risco de “dar as costas para o futuro” ao caminhar para uma nova disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a família Bolsonaro. A publicação compara o país a um avião “parado na pista” e descreve os dois principais candidatos como opções “desoladoras”.

“Nenhum dos dois é convincente quando se trata de enfrentar os dois maiores problemas do Brasil: a corrupção entranhada e a expansão incessante dos gastos públicos”, defende a publicação, acrescentando que o “futuro brilhante do Brasil ficará em suspenso por pelo menos mais quatro anos”.

A metáfora da decolagem já havia sido usada pela Economist para retratar o Brasil. Em 2009, a revista estampou na capa o Cristo Redentor subindo como um foguete, sob o título “Brazil takes off” (“Brasil decola”). Quatro anos depois, em meio à desaceleração econômica e às manifestações de 2013, a imagem foi invertida: o monumento aparecia em queda, acompanhado de uma reportagem que questionava se o país havia desperdiçado a oportunidade de se tornar o chamado “país do futuro”.

Continua após a publicidade

No novo editorial, a revista reconhece a posição favorável de Lula à proteção ambiental, mas diz que o presidente “fez muito pouco para impulsionar o crescimento econômico ou conter os gastos públicos” e não conseguiu aprovar reformas econômicas relevantes. A Economist também chama atenção para a idade do petista, que está prestes a completar 81 anos, e o compara a Joe Biden, que tinha a mesma idade quando desistiu de concorrer à reeleição nos Estados Unidos, em 2024.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, é criticado por questionar a influência humana sobre as mudanças climáticas e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Segundo a revista, o senador também já sugeriu que poderia não reconhecer uma eventual vitória de Lula. O editorial afirma ainda que uma de suas principais propostas é conceder perdão ao pai, Jair Bolsonaro, condenado em setembro de 2025 a 27 anos de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado.

Continua após a publicidade

Apesar do tom pessimista, a publicação afirma que o futuro do país “não está totalmente morto”. O texto elogia instituições brasileiras que considera ainda funcionais, como a Polícia Federal, destacada pelas investigações sobre o Banco Master e Daniel Vorcaro, além da imprensa, classificada como “feroz e independente”, e da diplomacia brasileira, descrita como respeitada internacionalmente.

Na quinta-feira 24, a Economist já havia publicado uma reportagem opinativa na qual chamou Flávio de “filho de nepotismo vingativo” e Lula de “esquerdista caduco.”