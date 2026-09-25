🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Entre Lula e Flávio, Brasil dá as ‘costas para o futuro’, diz The Economist

Revista britânica compara país a um avião 'parado na pista' e descreve os dois principais candidatos como opções 'desoladoras'

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 11h21 | Atualizado em 25 set 2026, 11h27
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
Continua após publicidade
Entre Lula e Flávio, Brasil dá as ‘costas para o futuro’, diz The Economist Priorizar nos meus resultados Google

Em editorial publicado nesta quinta-feira, 24, a revista britânica The Economist afirmou que o Brasil corre o risco de “dar as costas para o futuro” ao caminhar para uma nova disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a família Bolsonaro. A publicação compara o país a um avião “parado na pista” e descreve os dois principais candidatos como opções “desoladoras”.

“Nenhum dos dois é convincente quando se trata de enfrentar os dois maiores problemas do Brasil: a corrupção entranhada e a expansão incessante dos gastos públicos”, defende a publicação, acrescentando que o “futuro brilhante do Brasil ficará em suspenso por pelo menos mais quatro anos”.

'O Brasil dá as costas para o futuro', diz o título de editorial da Economist.
‘O Brasil dá as costas para o futuro’, diz o título de editorial da Economist. (The Economist/Reprodução)

O texto começa destacando as riquezas naturais e a diversidade brasileira e relembra a construção de Brasília, na década de 1950, cujas vias foram desenhadas no formato de um avião, símbolo de um país preparado para decolar. 

Continua após a publicidade

“No entanto, ele continua parado na pista. Ao longo do último meio século, em vez de ganhar os céus, a economia brasileira estagnou tanto em relação a seus pares quanto em comparação ao crescimento médio global. A eleição geral de 4 de outubro oferece pouca esperança de uma reviravolta”, diz o editorial.

Siga

A metáfora da decolagem já havia sido usada pela Economist para retratar o Brasil. Em 2009, a revista estampou na capa o Cristo Redentor subindo como um foguete, sob o título “Brazil takes off” (“Brasil decola”). Quatro anos depois, em meio à desaceleração econômica e às manifestações de 2013, a imagem foi invertida: o monumento aparecia em queda, acompanhado de uma reportagem que questionava se o país havia desperdiçado a oportunidade de se tornar o chamado “país do futuro”.

Continua após a publicidade

No novo editorial, a revista reconhece a posição favorável de Lula à proteção ambiental, mas diz que o presidente “fez muito pouco para impulsionar o crescimento econômico ou conter os gastos públicos” e não conseguiu aprovar reformas econômicas relevantes. A Economist também chama atenção para a idade do petista, que está prestes a completar 81 anos, e o compara a Joe Biden, que tinha a mesma idade quando desistiu de concorrer à reeleição nos Estados Unidos, em 2024.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, é criticado por questionar a influência humana sobre as mudanças climáticas e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Segundo a revista, o senador também já sugeriu que poderia não reconhecer uma eventual vitória de Lula. O editorial afirma ainda que uma de suas principais propostas é conceder perdão ao pai, Jair Bolsonaro, condenado em setembro de 2025 a 27 anos de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado.

Continua após a publicidade

Apesar do tom pessimista, a publicação afirma que o futuro do país “não está totalmente morto”. O texto elogia instituições brasileiras que considera ainda funcionais, como a Polícia Federal, destacada pelas investigações sobre o Banco Master e Daniel Vorcaro, além da imprensa, classificada como “feroz e independente”, e da diplomacia brasileira, descrita como respeitada internacionalmente.

Na quinta-feira 24, a Economist já havia publicado uma reportagem opinativa na qual chamou Flávio de “filho de nepotismo vingativo” e Lula de “esquerdista caduco.”

Publicidade
TAGS:
Eleições
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
The Economist
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).