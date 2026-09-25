Entre Lula e Flávio, Brasil dá as ‘costas para o futuro’, diz The Economist
Revista britânica compara país a um avião 'parado na pista' e descreve os dois principais candidatos como opções 'desoladoras'
Em editorial publicado nesta quinta-feira, 24, a revista britânica The Economist afirmou que o Brasil corre o risco de “dar as costas para o futuro” ao caminhar para uma nova disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a família Bolsonaro. A publicação compara o país a um avião “parado na pista” e descreve os dois principais candidatos como opções “desoladoras”.
“Nenhum dos dois é convincente quando se trata de enfrentar os dois maiores problemas do Brasil: a corrupção entranhada e a expansão incessante dos gastos públicos”, defende a publicação, acrescentando que o “futuro brilhante do Brasil ficará em suspenso por pelo menos mais quatro anos”.
O texto começa destacando as riquezas naturais e a diversidade brasileira e relembra a construção de Brasília, na década de 1950, cujas vias foram desenhadas no formato de um avião, símbolo de um país preparado para decolar.
“No entanto, ele continua parado na pista. Ao longo do último meio século, em vez de ganhar os céus, a economia brasileira estagnou tanto em relação a seus pares quanto em comparação ao crescimento médio global. A eleição geral de 4 de outubro oferece pouca esperança de uma reviravolta”, diz o editorial.
A metáfora da decolagem já havia sido usada pela Economist para retratar o Brasil. Em 2009, a revista estampou na capa o Cristo Redentor subindo como um foguete, sob o título “Brazil takes off” (“Brasil decola”). Quatro anos depois, em meio à desaceleração econômica e às manifestações de 2013, a imagem foi invertida: o monumento aparecia em queda, acompanhado de uma reportagem que questionava se o país havia desperdiçado a oportunidade de se tornar o chamado “país do futuro”.
No novo editorial, a revista reconhece a posição favorável de Lula à proteção ambiental, mas diz que o presidente “fez muito pouco para impulsionar o crescimento econômico ou conter os gastos públicos” e não conseguiu aprovar reformas econômicas relevantes. A Economist também chama atenção para a idade do petista, que está prestes a completar 81 anos, e o compara a Joe Biden, que tinha a mesma idade quando desistiu de concorrer à reeleição nos Estados Unidos, em 2024.
Flávio Bolsonaro, por sua vez, é criticado por questionar a influência humana sobre as mudanças climáticas e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Segundo a revista, o senador também já sugeriu que poderia não reconhecer uma eventual vitória de Lula. O editorial afirma ainda que uma de suas principais propostas é conceder perdão ao pai, Jair Bolsonaro, condenado em setembro de 2025 a 27 anos de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado.
Apesar do tom pessimista, a publicação afirma que o futuro do país “não está totalmente morto”. O texto elogia instituições brasileiras que considera ainda funcionais, como a Polícia Federal, destacada pelas investigações sobre o Banco Master e Daniel Vorcaro, além da imprensa, classificada como “feroz e independente”, e da diplomacia brasileira, descrita como respeitada internacionalmente.
Na quinta-feira 24, a Economist já havia publicado uma reportagem opinativa na qual chamou Flávio de “filho de nepotismo vingativo” e Lula de “esquerdista caduco.”