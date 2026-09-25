Trump deu sinal verde para Ucrânia produzir mísseis Patriot, diz Zelensky
Governo ucraniano vinha pressionando Washington há meses para obter permissão para fabricar interceptadores, em meio à escassez de sistemas de defesa
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta sexta-feira, 25, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu a ele a “aprovação final” para que a Ucrânia produza de forma licenciada mísseis do sistema de defesa aérea Patriot, considerado um dos mais avançados do mundo. A declaração foi feita após o encontro entre os dois líderes às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.
“Em nossa última reunião, o presidente Trump enfatizou para mim que sim, tomou uma decisão final. A Ucrânia receberá licenças para a produção de mísseis Patriot”, disse Zelensky em uma mensagem de voz enviada a jornalistas.
Em meio à escassez de sistemas de defesa aérea, o governo ucraniano vinha pressionando Washington há meses para obter autorização para fabricar os interceptadores, considerados essenciais para proteger cidades e instalações de infraestrutura contra os ataques russos. Os mísseis que integram o sistema Patriot são complexos e caros para produzir, por isso não são tão abundantes.
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As negociações sobre a produção dos Patriot tiveram avanços e recuos nos últimos meses. Durante um encontro com Zelensky às margens da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em julho, Trump chegou a dizer que os Estados Unidos permitiriam a fabricação dos mísseis pela Ucrânia, mas voltou atrás pouco depois, alegando que Washington precisaria agir com cautela ao compartilhar tecnologia militar sensível.
“Se lhes dermos essa tecnologia, um dia poderão usá-la contra nós”, afirmou o republicano durante uma reunião de gabinete aberta à imprensa em julho.
Encontro nos EUA
Na terça-feira, Zelensky afirmou ter discutido um cessar-fogo no setor de energia e maneiras de pôr fim à guerra contra a Rússia durante uma reunião de 40 minutos com o presidente dos Estados Unidos.
“Nós cooperamos de forma muito próxima com os líderes da Rússia e da Ucrânia, e nós necessariamente chegaremos a uma solução para esta questão. Acho que isso acontecerá antes do que muitos pensam. Eles já se cansaram disso. […] Eu olho as fotos do campo de batalha e o cenário parece horrível. 25 mil pessoas morrem todo o mês. Isso é horrível”, declarou o mandatário americano.
Zelensky ainda reiterou que estava disposto a se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, em uma reunião trilateral com Trump, acrescentando que esperava que os EUA encontrassem uma maneira de levar Moscou a participar de algum tipo de negociação.