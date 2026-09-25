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Trump deu sinal verde para Ucrânia produzir mísseis Patriot, diz Zelensky

Governo ucraniano vinha pressionando Washington há meses para obter permissão para fabricar interceptadores, em meio à escassez de sistemas de defesa

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 10h17 | Atualizado em 25 set 2026, 10h57
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às margens da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às margens da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. (Brendan SMIALOWSKI / AFP/Getty Images)
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Trump deu sinal verde para Ucrânia produzir mísseis Patriot, diz Zelensky Priorizar nos meus resultados Google

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta sexta-feira, 25, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu a ele a “aprovação final” para que a Ucrânia produza de forma licenciada mísseis do sistema de defesa aérea Patriot, considerado um dos mais avançados do mundo. A declaração foi feita após o encontro entre os dois líderes às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

“Em nossa última reunião, o presidente Trump enfatizou para mim que sim, tomou uma decisão final. A Ucrânia receberá licenças para a produção de mísseis Patriot”, disse Zelensky em uma mensagem de voz enviada a jornalistas.

Em meio à escassez de sistemas de defesa aérea, o governo ucraniano vinha pressionando Washington há meses para obter autorização para fabricar os interceptadores, considerados essenciais para proteger cidades e instalações de infraestrutura contra os ataques russos. Os mísseis que integram o sistema Patriot são complexos e caros para produzir, por isso não são tão abundantes.

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As negociações sobre a produção dos Patriot tiveram avanços e recuos nos últimos meses. Durante um encontro com Zelensky às margens da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em julho, Trump chegou a dizer que os Estados Unidos permitiriam a fabricação dos mísseis pela Ucrânia, mas voltou atrás pouco depois, alegando que Washington precisaria agir com cautela ao compartilhar tecnologia militar sensível.

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“Se lhes dermos essa tecnologia, um dia poderão usá-la contra nós”, afirmou o republicano durante uma reunião de gabinete aberta à imprensa em julho.

Encontro nos EUA

Na terça-feira, Zelensky afirmou ter discutido um cessar-fogo no setor de energia e maneiras de pôr fim à guerra contra a Rússia durante uma reunião de 40 minutos com o presidente dos Estados Unidos.

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“Nós cooperamos de forma muito próxima com os líderes da Rússia e da Ucrânia, e nós necessariamente chegaremos a uma solução para esta questão. Acho que isso acontecerá antes do que muitos pensam. Eles já se cansaram disso. […] Eu olho as fotos do campo de batalha e o cenário parece horrível. 25 mil pessoas morrem todo o mês. Isso é horrível”, declarou o mandatário americano.

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Zelensky ainda reiterou que estava disposto a se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, em uma reunião trilateral com Trump, acrescentando que esperava que os EUA encontrassem uma maneira de levar Moscou a participar de algum tipo de negociação.

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