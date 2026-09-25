Tubarão de quatro metros vira celebridade na Coreia e ganha memes com IA

Em Busan, na Coreia do Sul, um tubarão apareceu em um canal perto do porto e logo ganhou uma vida paralela na internet. Enquanto milhares de pessoas foram ao local para tentar vê-lo, imagens criadas com inteligência artificial o colocaram de terno no estúdio de um dos programas de entrevistas mais conhecidos do país.

O animal foi avistado em 18 de setembro no canal que liga o North Port Waterfront Park ao mar. Especialistas estimaram seu comprimento entre três e quatro metros. Segundo o Instituto Nacional de Ciências Pesqueiras da Coreia do Sul, ele pode ter entrado na passagem ao seguir presas atraídas pelas águas mais quentes.

Nas redes, o tubarão recebeu o apelido de Sanggu. Uma montagem o mostra diante do apresentador Yoo Jae-suk, como se fosse convidado do famoso programa “You Quiz on the Block”. A cena, claro, é fictícia.

Continua após a publicidade

A escolha do programa tem uma explicação. Em abril, um lobo que escapou de um zoológico em Daejeon também virou assunto nacional. Depois da captura, o “You Quiz” recebeu a veterinária Jin Se-rim, que participou da operação. Desta vez, os internautas brincam com a possibilidade de alguém ir à TV contar a história do tubarão.

Sanggu também apareceu em montagens como embaixador de Busan. Outra imagem imagina um estádio de beisebol em forma de tubarão, com a boca funcionando como teto retrátil: referência a um projeto defendido pelo prefeito Jeon Jae-soo para a região do porto.

Continua após a publicidade

O movimento fora das telas acompanhou a curiosidade nas redes. Segundo a prefeitura, quase 20 mil pessoas passaram pelo parque no fim de semana após o primeiro avistamento, público de quatro a cinco vezes maior que o habitual.

A Guarda Costeira tentou conduzir o tubarão para o mar aberto, mas suspendeu a operação após especialistas alertarem que forçá-lo a atravessar o canal estreito poderia provocar uma reação do animal. Com visitantes reunidos junto à água, as autoridades reforçaram as orientações de segurança. Por enquanto, acompanham o tubarão e esperam que ele encontre sozinho a saída para o mar.