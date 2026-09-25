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Tubarão de quatro metros vira celebridade na Coreia e ganha memes com IA

A sua versão em inteligência artificial aparece sendo entrevistada por Yoo Jae-suk no famoso programa sul-coreano 'You Quiz on the Block'

Por Ana Cláudia Guimarães 25 set 2026, 07h00
Tubarão cinza nadando em águas claras perto de um cais, onde várias pessoas observam e fotografam da margem, algumas com guarda-chuvas abertos
O tubarão que apareceu em um canal de Busan atraiu milhares de curiosos ao parque e ganhou o apelido de Sanggu nas redes sociais. (Yonhap/Reprodução)
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Tubarão de quatro metros vira celebridade na Coreia e ganha memes com IA Priorizar nos meus resultados Google

Em Busan, na Coreia do Sul, um tubarão apareceu em um canal perto do porto e logo ganhou uma vida paralela na internet. Enquanto milhares de pessoas foram ao local para tentar vê-lo, imagens criadas com inteligência artificial o colocaram de terno no estúdio de um dos programas de entrevistas mais conhecidos do país.

O animal foi avistado em 18 de setembro no canal que liga o North Port Waterfront Park ao mar. Especialistas estimaram seu comprimento entre três e quatro metros. Segundo o Instituto Nacional de Ciências Pesqueiras da Coreia do Sul, ele pode ter entrado na passagem ao seguir presas atraídas pelas águas mais quentes.

Nas redes, o tubarão recebeu o apelido de Sanggu. Uma montagem o mostra diante do apresentador Yoo Jae-suk, como se fosse convidado do famoso programa “You Quiz on the Block”. A cena, claro, é fictícia.

Dois homens sentados em um cenário de estúdio com janelas e árvores ao fundo. À esquerda, um homem com cabeça de tubarão, vestindo terno marrom e gravata escura, com as mãos entrelaçadas. À direita, um homem de óculos, terno escuro e gravata listrada, segurando um papel amarelo. Uma faixa azul com texto coreano está na parte inferior da imagem
Em montagem feita com inteligência artificial, o tubarão de Busan aparece sendo entrevistado por Yoo Jae-suk no programa sul-coreano ‘You Quiz on the Block’ (Redes sociais/Reprodução)
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A escolha do programa tem uma explicação. Em abril, um lobo que escapou de um zoológico em Daejeon também virou assunto nacional. Depois da captura, o “You Quiz” recebeu a veterinária Jin Se-rim, que participou da operação. Desta vez, os internautas brincam com a possibilidade de alguém ir à TV contar a história do tubarão.

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Sanggu também apareceu em montagens como embaixador de Busan. Outra imagem imagina um estádio de beisebol em forma de tubarão, com a boca funcionando como teto retrátil: referência a um projeto defendido pelo prefeito Jeon Jae-soo para a região do porto.

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O movimento fora das telas acompanhou a curiosidade nas redes. Segundo a prefeitura, quase 20 mil pessoas passaram pelo parque no fim de semana após o primeiro avistamento, público de quatro a cinco vezes maior que o habitual.

A Guarda Costeira tentou conduzir o tubarão para o mar aberto, mas suspendeu a operação após especialistas alertarem que forçá-lo a atravessar o canal estreito poderia provocar uma reação do animal. Com visitantes reunidos junto à água, as autoridades reforçaram as orientações de segurança. Por enquanto, acompanham o tubarão e esperam que ele encontre sozinho a saída para o mar.

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