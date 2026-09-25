Irã quer encerrar guerra, mas decisão está nas mãos dos EUA, diz presidente

“Se o atual governo americano, dentro das estruturas jurídicas internacionais, quiser chegar a um acordo, perfeito. Caso contrário, antes ou depois das eleições legislativas americanas, que diferença faz para nós?”, afirmou.

Na véspera, durante discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, Pezeshkian havia adotado tom desafiador ao dizer que o Irã não iria “se ajoelhar” diante de Washington. O presidente dos EUA, Donald Trump, por sua vez, afirmou que Estados Unidos e Irã mantêm contatos em meio às tentativas de encontrar uma saída para a guerra.

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Reabertura do Estreito de Ormuz

Na terça-feira, o Irã já havia sinalizado disposição para retomar as negociações com os Estados Unidos e afirmado que pode reabrir o Estreito de Ormuz em até sete dias, caso Washington reduza a pressão militar e suspenda o bloqueio aos portos iranianos. A condição foi apresentada por um funcionário do alto escalão do governo iraniano à agência de notícias Reuters.

Segundo o funcionário, os EUA precisariam anunciar oficialmente a intenção de buscar uma solução diplomática e estabelecer um cronograma para as próximas etapas. Ele acrescentou que uma proposta iraniana para encerrar as hostilidades foi transmitida aos Estados Unidos por meio de mediadores em 16 de setembro.

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A possibilidade de reabertura de Ormuz tem impacto direto sobre o mercado global de energia. Uma das principais rotas marítimas para o transporte de petróleo e gás, o estreito registra uma forte redução no fluxo de embarcações desde o início do conflito entre Estados Unidos e Irã, em fevereiro.