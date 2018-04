Lula cogita não se entregar à PF, dizem aliados

Uma das hipóteses mais fortes para a reação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao mandado de prisão expedido pelo juiz Sergio Moro é a de que ele não se entregue e aguarde a Polícia Federal na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Segundo aliados que estiveram com o ex-presidente, Lula estaria cogitando aguardar a dimensão das manifestações no local durante a manhã e começo da tarde de sexta-feira para decidir se cumpre, ou não, a determinação de Moro de se apresentar à Superintendência da Polícia Federal no Paraná até as 17h.

“Ele ainda não decidiu”, confirmou a VEJA o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP). Teixeira esteve com o ex-presidente e disse que Lula “está tranquilo”. Quem também falou à imprensa sobre a possibilidade do petista não se entregar foi a deputada estadual Manuela D’Ávila. Pré-candidata do PCdoB à Presidência, Manuela disse que esta será “uma decisão exclusivamente de Lula”.

Se o protesto “empolgar”, de acordo com outro parlamentar petista, ganha força a alternativa de obrigar os policiais ao obstáculo de terem que atravessar a eventual multidão para cumprir o mandado judicial. Caso contrário, ele ficaria mais suscetível à possibilidade de viajar a Curitiba e comparecer à sede da PF.

O ato perdeu força nas últimas horas, quando boa parte dos militantes que estavam no local desde o começo foram aos poucos indo embora conforme os discursos em cima do carro de som também cessaram. A expectativa dos aliados de Lula é que o protesto retome o vigor inicial com a chegada das primeiras caravanas de movimentos sociais oriundos de outros estados.