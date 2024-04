A milionária conta dos carros blindados de Eduardo Paes no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Prefeitura do Rio de Janeiro reservou cerca de 7,8 milhões de reais, entre 2021 e 2024, para contratos de carros blindados. Desse montante, pouco mais de 2 milhões de reais já foram pagos.

Os dados aparecem em levantamento do gabinete do vereador Pedro Duarte. O valor dos quatro anos corresponde a cerca de 59% dos contratos celebrados, ou em vias de contratação, desde 2009. O período de 15 anos contempla outras duas gestões de Eduardo Paes, e um mandato do ex-prefeito Marcelo Crivella.

O vereador do partido Novo contesta se há necessidade de todos os agentes públicos que estão com blindados fazerem o uso deste tipo de veículo. Segundo Duarte, um dos secretários que teve direito a um dos carros foi Diego Zeidan, secretário de Desenvolvimento Econômico Solidário, e filho de Washington Quaquá, deputado federal e vice-presidente do PT.

Entre as pastas da prefeitura de Paes, a Casa Civil é a que tem mais carros blindados, mostra o levantamento do vereador do Novo. São 16 veículos já contratados e outros quatro aguardam os trâmites de licitação. Um veículo está na Secretaria de Meio Ambiente e Clima e outro na Secretaria de Transportes.