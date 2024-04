Shopping se manifesta sobre ‘calote’ de Taís Araújo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A dívida de mais de 28.500 reais que Taís Araújo tem com o Barra World Shopping, no Rio, foi cobrada na 4ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, segundo informou a coluna Radar. O shopping começou a acionar todos os seus devedores na Justiça – das 773 unidades, 348 estariam inadimplentes. José Koury, proprietário do estabelecimento, falou com a coluna GENTE sobre a situação.

“O Barra World se encontra numa ótima situação financeira no momento. Pagando todos os tributos, fornecedores, e impostos absolutamente em dia. Além disso, não deve sequer um centavo aos bancos. A inadimplência com o condomínio de alguns proprietários é absolutamente normal em qualquer condomínio. Não podemos comentar sobre os inadimplentes que estão sendo acionados na justiça. Este é um procedimento corriqueiro em qualquer instituição. Quando algum devedor não paga suas dívidas, o credor pode aciona-lo judicialmente”. Procurada, a atriz ainda não se manifestou.