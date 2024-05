Apresentadora Christina Rocha é demitida do SBT; saiba o motivo

O SBT divulgou nesta quinta-feira, 2, que a apresentadora Cristina Rocha foi demitida pela emissora. A empresa declarou que a decisão foi de comum acordo entre as partes. “Christina é e sempre será parte importante da história da emissora, bem como da televisão brasileira, tendo contribuído de forma única e valiosa em todos os projetos para os quais foi designada”, diz a nota à imprensa. A apresentadora comandou o programa de auditório Casos de Família entre 2009 e 2023. Recentemente, ela estava como titular do novo programa jornalístico Tá na Hora, ao lado de Marcão do Povo, mas havia sido afastada da função.

Christina Rocha começou sua carreira de apresentadora no programa Aqui e Agora, da extinta TV Tupi, no ano de 1980. No ano seguinte, a carioca foi contratada pelo SBT, onde ficou à frente de atrações como Show da Tarde, A Mulher nas Olimpíadas, Musicamp, Sessão Passatempo com O Preço Certo, Alô Christina e Fantasia. Em 2009, a comunicadora assumiu seu programa mais marcante, o Casos de Família, que levava pessoas com problemas familiares para serem discutidos no palco, contando com a opinião da plateia. A atração foi um sucesso de audiência durante alguns períodos ao longo de 15 anos no ar sob seu comando. “O SBT expressa profunda gratidão por todo o seu trabalho e comprometimento ao longo dos anos, deixando as portas abertas para Christina”, disse a emissora.

A apresentadora foi casada com Rubens Pássaro, irmão de Iris Abravanel, e chegou a declarar em uma entrevista que se sentiu mais próxima de Silvio Santos, dono do SBT e marido de Iris, após o divórcio de Pássaro, com quem teve os filhos Isabella e Victor.

