Tropas russas entram em base que abriga militares dos EUA no Níger

Militares russos entraram em uma base aérea no Níger que abriga tropas dos Estados Unidos, afirmou um funcionário da Defesa americana à agência de notícias Reuters, nesta quinta-feira, 2. A movimentação se dá uma semana após a junta militar que comanda o país ordenar que os Estados Unidos, que até o ano passado eram parceiros fundamentais na luta contra insurgentes, retirem seus quase 1.000 militares.

À Reuters, uma autoridade sênior da Defesa, que falou sob condição de anonimato, disse que forças russas não estavam interagindo com tropas americanas e estavam em um hangar separado na Base Aérea 101, próxima ao Aeroporto Internacional Diori Hamani, em Niamey, capital do Níger.

Ao cortar laços com os Estados Unidos e o Ocidente, a junta militar pediu apoio da Rússia, que enviou dezenas de instrutores militares no início do mês ao país, como parte de um novo acordo, que inclui também sistemas de defesa aérea.

O grupo paramilitar Africa Corps do Ministério da Defesa russo, também conhecido como Corpo Expedicionário Russo (REK), escreveu no Telegram que este foi o primeiro grupo de militares e voluntários a ir para o Níger. Num vídeo anexo, um militar do corpo disse em francês que estavam ali para “desenvolver a cooperação militar” entre os países e trouxeram “vários equipamentos militares especiais” para ajudar no treino.

A chegada dos russos coloca as tropas dos EUA e da Rússia em estreita proximidade em um momento em que a rivalidade militar e diplomática entre as nações é cada vez mais acirrada por conta do conflito na Ucrânia.

Autoridades dos EUA se reuniram na semana passada com membros do governo do Níger em Niamey para discutir a retirada das forças dos EUA do país africano. Em 2023, militares destituíram o então presidente nigerense, Mohamed Bazoum, sob alegações de falta de segurança e de crise econômica no país, em meio a ataques crescentes do Estado Islâmico.