A audiência surpreendente do primeiro mês de ‘No Rancho Fundo’

No ar há um mês, No Rancho Fundo conseguiu elevar os índices de audiência herdados de Elas por Elas na faixa das 18h na Globo. De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA com a Globo, a novela das 6 de Mario Teixeira registrou 20 pontos de média entre 15 de abril e 15 de maio, número que representa um crescimento de 11% (2 pontos a mais) em relação à novela anterior, no mesmo tempo de exibição — entre 25 de setembro a 25 de outubro de 2023, no PNT (Painel Nacional de Televisão).

Outro dado surpreendente do folhetim dirigido por Allan Fiterman é a aceitação do público nordestino sobre a história que se passa em uma cidade fictícia do sertão do Cariri, já que, antes mesmo da estreia, fotos de divulgação da produção foram criticadas por apresentar nordestinos com uma aparência estereotipada. Em Recife, No Rancho Fundo marcou 26 pontos de audiência e 44% de share (participação no total de televisores sintonizados durante a exibição da novela) no primeiro mês, um aumento de 30% de audiência, com elevação de 6 pontos de ibope no comparativo com o remake de Elas por Elas, de Alessandro Marson e Thereza Falcão. Já em Fortaleza, a atual novela das 6 da Globo marcou 18 pontos, com 35% de share — aumento de 4 pontos (29%).

Em Goiânia, os números da trama estrelada por Andrea Beltrão também foram ainda melhores com um crescimento de +50% de audiência (6 pontos), com 18 pontos e 38% de share. Foi melhor primeiro mês de uma novela das seis da Globo na capial de Goiás desde março de 2013, quando havia estreado Flor do Caribe. Já em Belo Horizonte a elevação foi de 24%, com 21 pontos de audiência e 43% de share.

Na principal praça de medição do país, São Paulo, No Rancho Fundo marcou 19 pontos de ibope, com 34% de participação. Na capital paulista, o aumento foi de 12%. No Rio de Janeiro, outro local importante para o mercado publicitário, a novela fez 22 pontos de audiência, teve 42% de share e um crescimento de 5%.

Ambientada no mesmo universo de Mar do Sertão, novela exibida entre 2022 e 2023 no mesmo horário, No Rancho Fundo segue a história de amor de Quinota (Larissa Bocchino), filha de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) e Seu Tico Leonel (Alexandre Nero), e Artur Ariosto (Túlio Starling) na cidade fictícia de Lasca Fogo, no sertão cariri.

