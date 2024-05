Quando a 4ª temporada de The Chosen chega ao streaming

Sucesso incontestável, a série The Chosen – Os Escolhidos tem arrastado multidões aos cinemas para assistir seus episódios lançados aos poucos. Para os fãs que aguardam ansiosamente a chegada da quarta temporada ao streaming, uma notícia boa: a espera termina em 23 de junho, quando os capítulos 1 e 2 serão exibidos no YouTube e no Facebook oficial da produção. No dia seguinte, 24 de junho, os dois episódios também serão disponibilizados no aplicativo próprio de The Chosen. Atualmente, os episódios 7 e 8, que marcam o final da atual temporada, estão em cartaz nos cinemas.

A série ainda não divulgou quando a quarta temporada completa chega ao app The Chosen e à Netflix, onde já estão disponíveis as três primeiras levas de episódios na íntegra.

Iniciada em 2019, a partir de uma vaquinha on-line, a série de TV criou sua própria plataforma de streaming, onde exibe até hoje o programa de forma gratuita, legendado e dublado, antes de chegar na casa de gigantes como a Netflix e até o SBT

Na quarta temporada, os produtores bolaram uma estratégia surpreendente, vertendo uma produção independente em sucesso do cinema, com capítulos sendo lançados quase semanalmente nas salas. Os dois primeiros capítulos arrecadaram mais de 12 milhões de reais só no Brasil. O sucesso, porém, não é de todo inesperado — pelo contrário, vem de uma receita milagrosa que já havia sido implementada nos Estados Unidos, onde a exibição da temporada completa movimentou mais de 30 milhões de dólares nas salas de cinema. Engenhosa, a estratégia cultiva público vasto ao disponibilizar as temporadas anteriores do programa gratuitamente em seu site oficial, enquanto a quarta fase só chega à internet após a exibição completa nos cinemas.

Os direitos de distribuição mundial foram adquiridos pela Lionsgate em 2022, mas sua origem, como dito acima, é mais humilde. The Chosen começou em 2017 com um curto episódio, espécie de trailer, feito para apoiar o projeto de financiamento coletivo. Após cativar 16 000 contribuintes e arrecadar mais de 10 milhões de dólares, a série começou a produzir sua primeira temporada, lançada em 2019. O sucesso foi tanto que, ao fim de 2022, pelo menos 108 milhões de pessoas haviam assistido ao menos parte de um episódio, segundo a Forbes americana, e mais de 40 milhões de dólares foram levantados pela iniciativa — capital destinado ao plano de completá-la após sete temporadas.

Nos Estados Unidos, a quarta temporada foi dividida em três blocos ao invés de quatro — como no Brasil — e encerrou o ciclo de exibição com a estreia da última parte em 29 de fevereiro. Bíblico, o seriado narra a história de Jesus Cristo e seus seguidores, com o objetivo de “humanizar” a figura e as parábolas religiosas, segundo o criador Dallas Jenkins. Sem data de estreia, a quinta temporada da saga já está sendo filmada e deve trazer o Messias cristão de volta às salas em 2025.

