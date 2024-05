Justiça determina vistoria na residência de Paula Lavigne e Caetano Veloso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma ex-funcionária de Paula Lavigne, mulher e empresária de Caetano Veloso, entrou com duas ações trabalhistas, na Justiça do Rio de Janeiro, ao ser demitida por justa causa. Edna Paula da Fonseca Santos trabalhava como empregada doméstica e governanta do casal desde 2002. Segundo apurou a coluna GENTE, a Justiça determinou a vistoria no apartamento do casal para a próxima segunda-feira, 3 de junho.

“O oficial de Justiça deverá descrever as atuais características do imóvel e dos bens móveis que guarnecem o local, ressalvados os bens particulares da reclamante, podendo franquear a presença da arquiteta indicada pelos reclamados, assim como das partes e seus procuradores”, apresenta trecho do mandato ao qual VEJA teve acesso. O apartamento em questão é situado em Ipanema, sendo residência de Paula, Caetano e da ex-funcionária, com seus dois filhos, desde 2017.

Ao dispensar a governanta, segundo a defesa de Edna, Paula exigiu que ela deixasse o apartamento que ocupava, desde janeiro deste ano, com a família. No processo, a defesa alega ainda que, três dias antes de ser demitida, a ex-governanta ficou sem o telefone celular, confiscado, segundo ela, por Paula. Sem se manifestar sobre o assunto, Paula agora processa a ex-funcionária por calúnia e difamação.