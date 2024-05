A apresentadora do SBT que ficou no meio de ‘fogo cruzado’ com a Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Logo após noticiar no programa Tá na Hora, do SBT, que caminhões com donativos ao sul do país estariam sendo multados, a apresentadora Marcia Dantas foi desmentida pela concorrente Natuza Nery, da GloboNews, nesta quarta-feira, 8. O assunto dominou as redes sociais, pondo em choque duas linhas editoriais bastante diferentes ao se dar a mesma notícia. Marcia e o telejornal do SBT foram acusados de propagar fake news com fins políticos. A emissora precisou divulgar uma nota de esclarecimento reforçando “seu compromisso com a verdade”. Diz a nota que “todo o departamento de jornalismo da emissora é guiado pela premissa de responsabilidade com a informação e com a sociedade. A emissora não produz e não divulga inverdades e não tem o objetivo de politizar qualquer assunto conduzido pela equipe de jornalismo”.

Sobre a tragédia no Sul do país, o comunicado frisa que a emissora “tem adotado uma postura de serviço de utilidade pública, divulgando todas as ações de auxílio às vítimas e os canais oficiais de doação. Em determinado momento desse trabalho, nossa equipe de reportagem constatou embaraços oficiais ao trânsito de caminhões com doações para o Rio Grande do Sul, e assim retratou os fatos, até mesmo como forma de alerta às autoridades. A informação foi confirmada hoje pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e o resultado, inclusive, é a suspensão das multas aplicadas, o que só foi possível diante da exposição do fato”.