Maduro, Morales, Zelaya e Cristina declaram apoio a Lula

Líderes políticos e chefes de Estado da América do Sul declaram apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem até as 17 horas desta sexta-feira para se entregar à Polícia Federal de Curitiba. O prazo foi dado pelo juiz Sergio Moro. Lula foi condenado a 12 anos e um mês de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do caso tríplex do Guarujá.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, afirmou que “o mundo inteiro” abraça Lula e que a “injustiça dói na alma”. “A direita, diante da incapacidade de ganhar democraticamente, elegeu o caminho judicial para amedrontar as forças populares”, disse Maduro.

Todos somos Lula. No podrán con las esperanzas y convicciones de los rebeldes. Nada detendrá la marcha por la justicia y dignidad de Brasil. Hablando con la verdad y el corazón somos invencibles. Estamos contigo. #LulaValeALuta pic.twitter.com/QDrQ5sJC9Q — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 6, 2018

Evo Morales, presidente da Bolívia, declarou que as oligarquias não se interessam “nem pela democracia e nem pela justiça”, além de cravar que Lula foi condenado para “impedir que volte a ser presidente do Brasil”. “A direita jamais o perdoará por ter tirado 30 milhões de pobres da miséria”, disse o chefe de Estado.

El imperio, que usó golpes militares para derrocar presidentes del pueblo, hoy usa golpes judiciales para destituir y bloquear a líderes antiimperialistas. Ni orden de detención ni sentencia política frenarán la voluntad del pueblo de luchar con Hno. Lula da Silva. ¡Fuerza Lula! — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) April 6, 2018

Manuel Zelaya, ex-presidente de Honduras que foi deposto em 2009 e se refugiou na embaixada do Brasil, disse que Lula é inocente. Zelaya afirma que “seu único pecado foi enfrentar os Estados Unidos” e “não obedecer aos conservadores que overnam o Brasil”.

Lula es INOCENTE , socialista y líder político latino americano . Su pecado enfrentar a “ USA” abrir las relaciones, SUR, SUR. Y NO obedecer a los conservadores que GOBIERNAN BRASIL .@LulapeloBrasil pic.twitter.com/sc8ePMQuOC — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) April 5, 2018

Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, disse que “as elites nunca se interessaram” por justiça ou democracia, além de utilizar o “aparato judicial” em interesse próprio.