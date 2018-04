Haddad é a primeira visita de Lula em dia marcado para prisão

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva descansou entre 2h30 e 7h desta sexta-feira, 6, sozinho, em uma das salas da sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Lula foi para o local na noite desta quinta-feira depois de o juiz Sérgio Moro ter decretado sua prisão. Por volta das 8h, Lula tomava seu café da manhã em local privado, no segundo andar do prédio.

Segundo a assessoria do ex-presidente, ele “acordou bem” e, ao longo da manhã, volta a receber visitantes. Até o momento, não há previsão de Lula conceder entrevista nem de falar com os militantes que estão no local para apoiá-lo.

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad já chegou à sede do sindicato para conversar com Lula. Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL ao Planalto e coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), também já está no sindicato.

Boulos foi uma das lideranças políticas que manifestou pessoalmente seu apoio ao ex-presidente ainda na quinta-feira. Também estiveram no sindicato ontem a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a candidata do PCdoB, Manuela D’Ávila, o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho e o líder do PCdoB na Câmara, deputado Orlando Silva.

Moro deu até as 17h desta sexta-feira para Lula se apresentar voluntariamente para a Polícia Federal. Aliados do ex-presidente dizem que existe a possibilidade dele não se entregar. Ele estaria cogitando aguardar a dimensão das manifestações no local durante a manhã e começo da tarde para decidir se cumpre, ou não, a determinação de Moro de se apresentar à Superintendência da Polícia Federal no Paraná.