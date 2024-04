A dificuldade de Maitê Proença em vender imóvel perto do Copacabana Palace

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maitê Proença, 66, tenta vender, desde agosto, seu apartamento no icônico Edifício Chopin, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O prédio fica ao lado do Copacabana Palace, onde está hospedada Madonna. Enquanto os fãs da diva disputam hotéis próximos ao local do show, Maitê decidiu dar um desconto de 400 mil reais no imóvel. Com 300 metros, hoje o apartamento está sendo vendido por 4,5 milhões de reais. Na época, ela divulgou a venda inclusive nas redes sociais, por 4,9 milhões de reais .

Segundo a descrição da imobiliária de imóveis de alto luxo responsável pela venda, o imóvel tem vista para o mar, hall de entrada, dois quartos, sendo uma suíte, sala de estar/jantar, sala de TV, banheiro social, copa/cozinha, louceiro, despensa, área de serviço, dependência e banheiro de serviço. Há uma vaga de garagem, com quarto para motorista, e a portaria é 24 horas. O condomínio custa 2.831 reais e o IPTU (mensal) 1.359 reais.