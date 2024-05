Maitê Proença fala de seu apartamento encalhado em prédio polêmico

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maitê Proença, 66 anos, está com dificuldade para vender seu apartamento de luxo no Rio de Janeiro. O imóvel no Edifício Chopin, Copacabana, foi anunciado por 4,3 milhões de reais. A propriedade já custa 600 mil reais a menos do que foi anunciado pela primeira vez no ano passado, por 4,9 milhões de reais. O apartamento tem 300 metros quadrados e vista para o mar. Além de hall de entrada, sala de estar e jantar, sala de TV, dois quartos, um com suíte, cozinha, despensa, entre outros. “Está à venda ainda, porque as pessoas querem pagar menos, né? Tem um valor. Se quiser, é aquele. É o melhor apartamento que tem lá, mais iluminado, bem acabado, é só ir lá ver”, diz ela à coluna GENTE.

Chopin, vizinho ao centenário Copacabana Palace, é palco de inúmeras festas. Mas voltou a ganhar destaque na imprensa recentemente por motivo menos glamoroso. É lá que mora Regina Gonçalves, 88 anos, socialite que acusa seu motorista, José Marcos Ribeiro, com quem passou a ter união estável, de cárcere privado.