Defesa de Lula entra com novo habeas corpus no STJ, diz jornal

A defesa do ex-presidente Lula entrou com um novo pedido de habeas corpus no STJ (Superior Tribunal de Justiça) para tentar impedir a prisão imediata do petista. A informação é da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

O argumento central da defesa, de acordo com a coluna, é que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) antecipou a execução da pena ao determiná-la antes da publicação do acordão do julgamento dos embargos de declaração apresentados pelos advogados.

Ainda seria possível apresentar novos embargos e por isso, segundo os advogados, a prisão de Lula ainda não poderia ocorrer.

Na madrugada de quinta-feira, o STF negou o habeas corpus preventivo pedido pelo ex-presidente.

O juiz Sergio Moro ordenou na quinta-feira que Lula se apresente à Polícia Federal em Curitiba até as 17h desta sexta. A decisão foi tomada após o TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) autorizar a prisão.

Contudo, especulação na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde Lula e aliados passam a madrugada, é que o ex-presidente estaria cogitando aguardar a dimensão das manifestações no local durante a manhã e começo da tarde de sexta-feira para decidir se cumpre, ou não, a determinação de Moro de se apresentar à Superintendência da Polícia Federal no Paraná.

Lula foi condenado por Moro no caso do tríplex de Guarujá em julho de 2017. Em janeiro, os juízes do TRF-4 confirmaram a condenação e votaram por aumentar a pena do petista para 12 anos e um mês de prisão.