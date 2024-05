O polpudo cachê de Madonna para se apresentar na praia de Copacabana

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Madonna receberá a bagatela de 17,075 milhões de reais (3,3 milhões de dólares) para se apresentar de graça na Praia de Copacabana, neste sábado, 4. O valor foi revelado em um processo administrativo que tratou do patrocínio de 10 milhões de reais que o governo do Estado do Rio de Janeiro pagou para a realização do evento, segundo uma reportagem do colunista Ancelmo Gois. Os gastos foram detalhados pela produtora Bonus Track em um email enviado à direção da Furnarj, responsável pelo patrocínio. A apresentação será transmitida pela TV Globo e para assinantes do Multishow e Globoplay.

No total, a passagem da cantora pelo Brasil custará 59.908.437,50 de reais. Desse valor, Madonna abocanharia 17,075 milhões de reais, o equivalente a 3,3 milhões de dólares na cotação de 30 de abril. Procurada pela reportagem de VEJA, o Itaú e a produtora Bonus Track responderam que não comentam valores relacionados a contratos dos artistas. A prefeitura do Rio de Janeiro estima que o show da Madonna deverá movimentar na cidade cerca de 300 milhões de reais.

Esta será a quarta vez que a cantora se apresenta no Brasil. Ela já havia tocado por aqui em 1993, 2008 e 2012. Madonna ficará hospedada no Copacabana Palace com uma equipe de, pelo menos, 200 pessoas, que ocuparão 90 quartos. Cinco salões do hotel estarão reservados para ensaios. A Polícia Militar do Rio de Janeiro está fazendo rondas nas areias desde já para evitar que fãs acampe nas areias.

O palco será um dos maiores da carreira da cantora e o maior da turnê. Ele terá 812m², com 24m² de frente e 18m até o teto. O piso ficará a 2,40m do chão para facilitar a visão do público. O Itaú, que está patrocinando o show, avisou que a apresentação de Madonna está programada para começar entre 21h30 e 22h, mas deixou um recadinho que causou arrepios nos fãs: “O horário do show é responsabilidade da artista”. Ou seja, a cantora vai subir no palco quando ela quiser e o banco não tem nada a ver com isso. O show tem previsão de ter duas horas de duração.

