A jogada bilionária do craque Neymar no mercado imobiliário do Nordeste

Especializada em empreendimentos de alto padrão no litoral de Pernambuco, a incorporada pernambucana Due resolveu expandir o foco de negócios na área, com a proposta de fomentar o desenvolvimento socioeconômico e turístico do Nordeste. Para dar esse impulso, nada melhor que contar com a ajuda de um craque, no caso, o famoso atacante Neymar. Ele faz tabelinha com a empresa em um investimento bilionário.

A empresa do jogador e do seu pai, a Neymar Sports e Marketing, fechou uma parceria com a incorporadora Due para criar o que eles chamam de Rota Due Caribe Brasileiro. Trata-se do segundo investimento imobiliário da empresa do craque, que possui participação em um empreendimento em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A incorporadora Due, por sua vez, já transita no universo futebolístico, pois tem como um dos fundadores o ex-jogador Adaílton dos Santos (ex Santos e Vitória). A ideia dos sócios dessa megaempreitada é que a associação da imagem do jogador impulsione as vendas das casas e transforme a região, assim como aconteceu com o litoral catarinense, que foi impulsionado por celebridades, sobretudo do futebol, como o próprio Neymar, que tem o imóvel no prédio mais emblemático daquele local.

Hoje, o litoral de Santa Catarina tem o metro quadrado mais caro do Brasil e o plano é que esse sucesso seja replicado no litoral nordestino, mais precisamente, na faixa de 100 quilômetros entre os estados de Alagoas e Pernambuco, repleta de belas praias de águas cristalinas. Até 2037, ela vai receber um total de 28 empreendimentos, todos residenciais e voltados para o mercado de alto padrão.

O megaprojeto será lançado em fases. Dos 28 empreendimentos, dez já estão em construção e têm entrega prevista até o final deste ano. Os outros 18 projetos vão ser lançados em grupos de três por ano. Ao todo, a Rota Due Caribe Brasileiro terá um Valor Geral de Vendas (VGV), que é a previsão da soma de todas as unidades comercializadas, de mais de 7 bilhões de reais.

Continua após a publicidade

Os imóveis serão residenciais com serviço, ou seja, os proprietários contarão com facilidades de manutenção de suas residências e também com a possibilidade de locação, já que as localizações dos prédios serão em áreas mais turísticas, voltadas para a segunda residência. Para isso, a Incorporadora Due vai contar com os serviços da administradora Sintta Stay para fazer toda a gestão dos empreendimentos. Os proprietários terão a facilidade de reservar as estadias ou trocar diárias entre os empreendimentos da rota turísticas.

Fora do campo dos negócios, Neymar segue se recuperando de uma lesão grave. Daqui para frente, pode ser que brilhe mais nas jogadas do mercado imobiliário do que no mundo da bola.