Cristina Kirchner afirma que Lula irá ganhar as próximas eleições

A senadora e ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, se manifestou nesta sexta-feira sobre a decisão da Supremo Tribunal Federal brasileiro em negar o habeas corpos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para ela, que durante seu mandato foi muito próxima de Lula e da ex-presidente Dilma, a prisão é uma tentativa de “exilar” o líder sindical.

“Hoje no Brasil algo se tornou definitivamente claro. Lula vai ganhar as próximas eleições presidenciais e as elites do poder, que nunca lhes interessou nem a justiça nem a democracia, utilizam o sistema judicial para o seu exílio. Todo nosso afeto a ele”, ela postou em seu Twitter.

Hoy en Brasil algo ha quedado definitivamente claro. Lula va a ganar las próximas elecciones presidenciales y las elites del poder, a las que nunca les interesó ni la justicia ni la democracia, utilizan el aparato judicial para su proscripción. Todo nuestro afecto para con él. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 5, 2018

As reações, no entanto, à publicação foram negativas. Tanto brasileiros quanto argentinos responderam ao tuíte da ex-presidente defendendo a condenação de Lula e condenando o populismo na região.

O presidente venezuelano Nicolás Maduro também tem demonstrado amplo apoio à Lula pelo Twitter, compartilhando diversas postagens e fotos de militantes que condenam a prisão do ex-metalúrgico.

“Somos todos Lula. Eles não serão capazes com as esperanças e convicções dos rebeldes. Nada vai parar a marcha pela justiça e dignidade do Brasil. Falando com a verdade e o coração, somos invencíveis. Estamos contigo. # LulaValeALuta”, postou.

Todos somos Lula. No podrán con las esperanzas y convicciones de los rebeldes. Nada detendrá la marcha por la justicia y dignidad de Brasil. Hablando con la verdad y el corazón somos invencibles. Estamos contigo. #LulaValeALuta pic.twitter.com/QDrQ5sJC9Q — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 6, 2018

Na quinta-feira, o juiz Sérgio Moro determinou a prisão de Lula, que tem até às 17h desta sexta para se entregar. Ainda é incerto se o petista irá se entregar. Diversos manifestantes se reúnem em São Bernardo para apoiar o ex-presidente.