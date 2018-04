Maduro e Evo Morales prestam solidariedade a Lula

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, publicou nesta quinta-feira uma mensagem de solidariedade ao ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, depois que este teve seu habeas corpus negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em uma breve postagem no Twitter, Maduro chama a decisão de “injustiça” e afirma que “o mundo inteiro” abraça Lula.

“Não só o Brasil, o mundo inteiro te abraça @LulapeloBrasil. Dói a alma essa injustiça. A direita, frente à sua incapacidade de ganhar democraticamente, escolheu o caminho judicial para amedrontar as forças populares. Mais cedo ou mais tarde, vencerá a Pátria Grande. #LulaValeALuta”, escreveu o líder venezuelano.

O presidente da Bolívia, Evo Morales, também decidiu se pronunciar na rede social a favor de Lula. “À oligarquia não interessa nem a democracia nem a justiça. A verdadeira razão da condenação do irmão Lula é impedir que ele volte a ser presidente do Brasil. A direita jamais o perdoará por ter tirado da miséria 30 milhões de pobres. Estamos com os líderes do povo”, escreveu.

Morales já comandava a Bolívia quando Lula ainda era presidente. Durante o período em que ambos estiveram no poder, os países intensificaram suas relações comerciais e diplomáticas.

Já Maduro assumiu o governo da Venezuela em 2013, quando a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) estava no poder.

No solo Brasil, el mundo entero te abraza @LulapeloBrasil. Duele el alma esta injusticia. La derecha, ante su incapacidad de ganar democráticamente, eligió el camino judicial para amedrentar a las fuerzas populares. Más temprano que tarde vencerá la Patria Grande. #LulaValeALuta pic.twitter.com/r3wZanZLFm — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 5, 2018