Imprensa internacional dá destaque a julgamento de HC de Lula

O julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, iniciado nesta quarta-feira às 14h, e seus reflexos no Brasil começam a virar objeto de notícia no exterior. Os britânicos BBC e The Guardian logo pela manhã soltaram matérias sobre o assunto. A BBC se preocupou em contextualizar o atual cenário envolvendo o ex-presidente. Em texto didático, a rede britânica dá destaque aos protestos que polarizam o país e responde a perguntas como “quem é Lula?”, “como ele entrou nessa bagunça?” e “o que a Suprema Corte está decidindo hoje?”.

Já o The Guardian traz a visão de especialistas brasileiros sobre o os possíveis desdobramentos da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e faz prognósticos a respeito de uma possível prisão. O jornal destacou a grande popularidade do ex-presidente Lula, principalmente frente às camadas mais pobres, mas lembrou das diversas manifestações em apoio à sua prisão que estavam marcadas para ocorrer durante o julgamento.

O jornal chama ainda atenção para as tensões políticas e a polarização social no país, agravadas pela morte da vereadora do PSOL Marielle Franco. A matéria termina afirmando que, se preso, Lula tende a não cumprir uma sentença muito longa e resgata como exemplo o caso do ex-prefeito e ex-governador Paulo Maluf, liberado para cumprir prisão domiciliar em decorrência de problemas médicos.

O principal jornal americano, o The New York Times, assim como a agência de notícias britânica Reuters, fizeram matérias nas quais chamam atenção para o post do general Eduardo Villas Boas em sua conta no Twitter — o militar afirmou que as Forças Armadas “repudiam a impunidade”. Ambos veículos, destacam a interpretação velada de ameaça militar também feita por figuras políticas brasileiras, como o ex-procurador Rodrigo Janot, e citou as manifestações favoráveis à prisão de Lula marcadas por todo o país para esta quarta-feira.

O tuíte do militar também foi citado pelo periódico espanhol El País, que transmite o julgamento ao vivo. De acordo com o jornal, a manifestação de Villas Boas acirra ainda mais as tensões entre apoiadores e aqueles contrários à prisão do ex-presidente.

A emissora americana CNN na América Latina deu destaque às manifestações a favor da negação do habeas corpus de Lula, com a manchete de “Centenas tomam as ruas de São Paulo pedindo a prisão de Lula da Silva”.

Rival rallies as Brazil awaits Lula jail ruling https://t.co/kNDokBwuwz — BBC News (World) (@BBCWorld) April 4, 2018

Brazil army commander 'repudiates impunity' on eve of Lula ruling https://t.co/cw6YPFXL0S pic.twitter.com/NHVxPfqc20 — Reuters Top News (@Reuters) April 4, 2018