Madonna esconde rótulo de cerveja, joga garrafa e patrocinador vira meme

Marketing de milhões…. de memes. Madonna não mostrou rótulo de garrafa da cervejaria que a patrocina no palco do show em Copacabana, neste sábado, 4. Não suficiente, entornou a bebida no palco e depois jogou a garrafa vazia para a plateia, acertando um dos fãs. O assunto logo tomou as redes sociais.

a heineken pagando uma fortuna pra madonna deixar a logo da garrafa virada pro lado errado pic.twitter.com/Sl43EkLMRi — edson (@perryclassic) May 5, 2024

a madonna nos gays com a sua heineken que deve ter dado uns 2 milhões limpos de cachê pra ela #MadonnaNaGlô pic.twitter.com/I3GxND9dxP — ana luisa 🧚🏼‍♀️ (@itscxpim) May 5, 2024

Meu Deus! A Madonna acertou uma garrafa de vidro de Heineken na cabeça de algum fã 😭😭 pic.twitter.com/tlpMtiDViV — Wellington Oliveira (@well_author) May 5, 2024

a gay indo processar a madonna por ter levado uma garrafada de heineken na cabeça igual a fã no show da luisa sonsa #MadonnaCelebrationTourInRiopic.twitter.com/GhIzVdFx1b — ericzinho 🚀 ᗡND (@manispaces) May 5, 2024