A razão de William Bonner usar avião da FAB para ir ao Rio Grande do Sul

O âncora William Bonner viajou para Canoas, no Rio Grande do Sul, em um avião da FAB (Forças Aéreas Brasileiras) na manhã desta segunda-feira, 6, para realizar a cobertura da tragédia que assola o estado. O jornalista comandará o Jornal Nacional diretamente da região, em uma edição extraordinária do principal telejornal da Globo. De acordo com a emissora, a viagem será paga com doações enviadas a uma instituição indicada pela FAB. Em vídeos publicados nas redes sociais, o apresentador mostrou o embarque de um hospital de campanha e doações que serão levadas na aeronave da FAB com destino ao RS.

O total de mortes pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul chegou a 83, segundo boletim divulgado às 9h pela Defesa Civil estadual às 9h desta segunda-feira. Desde a última terça-feira, 30 de abril, quase 130.000 pessoas ficaram desalojadas, mais de 20.000 estão em abrigos, 291 estão feridas e outras 111 encontram-se desaparecidas.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial