Amaury Lorenzo rebate fake news: ‘vou ser protagonista de novela, sim’

Amaury Lorenzo, que ficou conhecido pelo personagem Ramiro, na novela Terra e Paixão, vive um momento de continuidade nos trabalhos na TV Globo. No ar no Dança dos Famosos, o ator filmou recentemente o longa Vítimas do Dia, da Globo Filmes, com estreia prevista para o final do ano, e será o protagonista da próxima novela das 7, Mão dupla. Ao contrário do que andaram divulgando, ele confirma sua escalação no papel central da trama.

“Emagreci oito quilos para distanciar um pouco da imagem do Ramiro, para que o público olhe e veja outro personagem, tirei a barba também, e juntou com Dança dos Famosos… Falaram que não vou fazer a próxima novela, mas é fake news. Está tudo certo. Vou ser protagonista da novela com a Jéssica Ellen, sim. Essa será a minha segunda novela e o meu primeiro protagonista, mas já sou o protagonista da minha vida. Estou ansioso, agradeço muito a oportunidade. É sinal de trabalho. E tenho certeza de que será um sucesso”, disse à coluna GENTE.