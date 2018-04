Preso, Lula deixa São Paulo rumo a Curitiba

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou às 20h45 deste sábado, no aeroporto de Congonhas, rumo a Curitiba para cumprir sua pena de 12 anos e um mês de prisão na Operação Lava Jato. Um monomotor do comando aéreo da Polícia Federal levou o petista para a capital paranaense.

A aeronave vai aterrissar no aeroporto Afonso Pena e, de lá, o ex-presidente será levado de helicóptero para a Superintendência da PF em Curitiba, onde ele vai cumprir a prisão em uma sala especial.

Lula se entregou e foi preso pela PF por volta de 18h40, mais de dois dias depois de a ordem de prisão ter sido expedida pelo juiz federal Sergio Moro. O magistrado deu a opção de o petista se apresentar voluntariamente às autoridades até as 17h de sexta. O ex-presidente, no entanto, se dirigiu ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, ainda na noite de quinta e lá permaneceu até o começo da noite deste sábado, estourando em mais de 25 horas o prazo de Moro. O ex-presidente deixou o local a pé, cercado por militantes, e entrou em um carro da polícia que o aguardava.

Depois de deixar o sindicato em São Bernardo do Campo, Lula foi levado à sede da Polícia Federal de SP, na Lapa, onde passou por um exame de corpo de delito. Em seguida, embarcou no helicóptero com destino a Congonhas.

