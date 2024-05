Tom pastoral de Marcos Mion destoa da crítica de Madonna no palco

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marcos Mion mais uma vez foi responsável por liderar a transmissão musical da TV Globo, tal como fez no Rock in Rio e no The Town. Agora com Madonna, no show de sábado, 4. Chamou a atenção, entretanto, o tom “pastoral”, do apresentador, sempre realçando um discurso careta, quase um coach, diante das críticas ousadas da americana. “A gente está vendo um exemplo enorme de como e importante acreditar nos seus sonhos”, dizia ele, fora do tom. “Eu fiquei arrepiada, esse show tinha que ser com esse povo, a gente tem que tirar o chapéu pelos canais da TV Globo, muitos profissionais envolvidos. Orgulho de ter participado disso tudo”, elogiou ele, a tempo de bajular a si mesmo.