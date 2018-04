MST inicia bloqueio de estradas no país em protesto contra prisão de Lula

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) iniciou nas primeiras horas desta sexta-feira o bloqueio de rodovias na Paraíba, Sergipe, Mato Grosso, Pará, Bahia, Pernambuco e Espírito Santo. De acordo com o coordenador do movimento Alexandre Conceição, a ideia é bloquear 50 BRs em 24 Estados, em protesto contra a decretação da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A conta oficial do movimento no Twitter está postando imagens do protesto. Há bloqueios na BR 230, que liga João Pessoa a Campina Grande (Paraíba), SE-270, em Itaporanga (Sergipe) e BR 155 (Pará).

Na Paraíba BR 230 fechada pelo MST. Principal acesso entre João Pessoa e Campina Grande. #OPovoQuerLulaLivre pic.twitter.com/6qA8KG9GMz — MST Oficial (@MST_Oficial) April 6, 2018

AGORA Em Sergipe, MST fecha rodovia SE-270 (Rod Louraça Batista), na altura do povoado Taboca, em Itaporanga.#LulaValeALuta pic.twitter.com/Go8qdgHpxs — MST Oficial (@MST_Oficial) April 6, 2018

AGORA

No PA, o MST fecha a BR 155!#LULAVALEALUTA✊🏾 pic.twitter.com/FSQsIH69MU — MST Oficial (@MST_Oficial) April 6, 2018

MST tranca rodovias em Todo País em Solidariedade a #LulaLivre pic.twitter.com/1GcnZcAqbY — MST Oficial (@MST_Oficial) April 6, 2018

(Com Estadão Conteúdo)