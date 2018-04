Manifestante anti-Lula é atropelado após tumulto em SP

Um manifestante que protestava contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em frente ao Instituto Lula, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, ficou ferido após ter sido empurrado e batido a cabeça em um caminhão que passava na via em frente à entidade – o ex-presidente já tinha saído do local.

O tumulto começou na saída do senador Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT no Senado, que foi hostilizado e começou a bater boca com o grupo de manifestantes – ele chamou o manifestante de “provocador”. Um tumulto entre petistas e opositores começou, e o militante antipetista foi empurrado em direção à rua – não se sabe quem empurrou.

O manifestante teve ferimento na cabeça, que sangrou, e ficou estendido no chão por algum tempo – logo depois, se levantou e foi levado para atendimento médico.